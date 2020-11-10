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Türkiye, Koronavirüs

AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Miraç Kaya   | 10.11.2020
AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Balikesir

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Aydemir, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, vücut kırgınlığı nedeniyle yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Milletvekili Aydemir, "Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

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