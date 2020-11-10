AK Parti Balıkesir Milletvekili Aydemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Balikesir
AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
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Aydemir, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, vücut kırgınlığı nedeniyle yaptırdığı Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Milletvekili Aydemir, "Bir süre karantinada istirahat halinde tedavi olacağım. Dualarınızı bekliyor; maske, mesafe, hijyen kuralına uymanızı önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.