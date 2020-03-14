Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,529.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yeni koronavirüs tedbirleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüsle mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeni tedbirleri içeren genelge yayınlandı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 14.03.2020
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yeni koronavirüs tedbirleri

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüsle mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeni tedbirleri içeren genelge yayınlandı.

Kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç alan hastaların 1 Mart'ta sona eren sağlık raporları bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılacak.

Yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek. 

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda engelli, yaşlı, kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarı çıkışına izin verilmeyecek, ziyaretler ertelenecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek. 

Yurt dışından gelip hastalık şüphesi bulunanlara 14 güne kadar istirahat raporu düzenlenecek, iş göremezlik ödeneği SGK tarafından karşılanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fas ve Kuveyt'te Kovid-19 vaka sayısı arttı
Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler 18 Mart'a kadar dönebilecek
Musul'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yeni koronavirüs tedbirleri
İngiltere'de Kovid-19'a bağlı ölümler 24 saatte ikiye katlandı

Benzer haberler

Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler 18 Mart'a kadar dönebilecek

Uçuş yasağı olan 9 Avrupa ülkesindeki Türkler 18 Mart'a kadar dönebilecek

Musul'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yeni koronavirüs tedbirleri

İngiltere'de Kovid-19'a bağlı ölümler 24 saatte ikiye katlandı

İngiltere'de Kovid-19'a bağlı ölümler 24 saatte ikiye katlandı
İçişleri Bakanlığı: Sarp Sınır Kapısı yarından itibaren yolcu trafiğine kapatılacak

İçişleri Bakanlığı: Sarp Sınır Kapısı yarından itibaren yolcu trafiğine kapatılacak
Bakan Turhan koronavirüs ile mücadelede alınan önlemleri değerlendirdi

Bakan Turhan koronavirüs ile mücadelede alınan önlemleri değerlendirdi