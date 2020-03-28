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Türkiye, Koronavirüs

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Huzurevlerimizin anlık takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Koronavirüse karşı huzurevlerimizin anlık takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 28.03.2020
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Huzurevlerimizin anlık takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Koronavirüse karşı huzurevlerimizin anlık takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk." dedi.

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