Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Huzurevlerimizin anlık takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Koronavirüse karşı huzurevlerimizin anlık takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk." dedi.
Ankara
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Koronavirüse karşı huzurevlerimizin anlık takibi için 'Takip İzleme Birimleri' oluşturduk." dedi.
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