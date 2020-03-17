Adalet Bakanı Gül: Stajyer avukatlar 30 Mart'a kadar izinli sayılacak
Adalet Bakanı Gül, adliyelerdeki stajyer avukatların 30 Mart'a kadar izinli sayılacağını bildirdi.
Ankara
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.
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Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 17, 2020