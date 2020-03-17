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Politika, Koronavirüs

Adalet Bakanı Gül: Stajyer avukatlar 30 Mart'a kadar izinli sayılacak

Adalet Bakanı Gül, adliyelerdeki stajyer avukatların 30 Mart'a kadar izinli sayılacağını bildirdi.

Kemal Karadağ   | 17.03.2020
Adalet Bakanı Gül: Stajyer avukatlar 30 Mart'a kadar izinli sayılacak

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.

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