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Politika, Koronavirüs

Adalet Bakanı Gül: Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacak

Adalet Bakanı Gül, yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin, "Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır, planlarımız hazırdır." dedi.

Kemal Karadağ   | 12.05.2020
Adalet Bakanı Gül: Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacak Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, noterlerin normal çalışmalarına bugün itibarıyla başladığını açıkladı.

Adalet Bakanı Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır, planlarımız hazırdır." dedi.

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