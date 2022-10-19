AB'de Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın Kovid-19 aşıları 6 aylıktan büyük çocuklara önerildi
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), "Comirnaty" ve "Spikevax" adlı aşıları 6 aylıktan büyük çocuklara tavsiye etti.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
EMA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, aşılar Kovid-19'un orijinal versiyonunu hedef alıyor.
Pfizer-BioNTech şirketinin Comirnaty'si 6 aylıktan 4 yaşa kadar, Moderna'nın Spikevax'ı ise 5 yaşa kadar çocuklarda önerildi.
İlk iki doz üç hafta arayla, ardından ikinci dozdan en az 8 hafta sonra üçüncü doz verilebilecek.
EMA'nın aşılar ve ilaçlar hakkındaki incelemeleri sonrası aldığı kararların AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.