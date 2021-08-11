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Koronavirüs

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hamilelere Kovid-19 aşısı tavsiyesinde bulundu

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının hamilelik döneminde herhangi bir riske yol açmadığını açıkladı, hamilelere zaman kaybetmeden aşı olmalarını tavsiye etti.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 11.08.2021
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hamilelere Kovid-19 aşısı tavsiyesinde bulundu

New York

CDC Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada, hamilelerin Kovid-19 aşısı olmasına yönelik daha önceki tavsiyelerini güçlendirdiklerini belirtti.

Walensky, "Aşılar, güvenli ve etkili. Son derece bulaşıcı olan Delta varyantıyla mücadele ettiğimiz ve Kovid-19'un aşı olmamış hamilelerde yarattığı şiddetli sonuçları gördüğümüz son günlerde aşılamayı artırmak çok büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

CDC, 2 bin 500 kadın üzerinde yapılan güncel bir araştırmanın sonucuna atıf yaparak, hamileliğin 20'nci haftasından önce en az bir doz Pfizer-BioNTech ya da Moderna aşısı olan kadınlarda düşük riskinde herhangi bir artışa da rastlanmadığını bildirdi.

CDC, hamilelerin Kovid-19'u ağır geçirmeleri ve hastalık nedeniyle düşük ve ölü doğum risklerinin yüksek olduğunu, hamilelerin aşı yaptırarak Kovid-19'dan korunmasının son derece önem arz ettiğini vurguladı.

ABD'deki veriler, ülkede bebek bekleyen kadınların yalnızca yüzde 23'ünün en az bir doz aşı olduğunu gösteriyor.

ABD'de Delta varyantı nedeniyle hastaneler ve yoğun bakımlarda yoğunluk yaşanırken, uzmanlar, hastalar arasında dikkati çekici sayıda hamile kadın bulunduğuna işaret ediyor.

Bazı uzmanlar, Delta varyantının Kovid-19'un diğer varyantlarından daha şiddetli semptomlara yol açtığı görüşünde olsa da bu konuda fikir birliği bulunmuyor.

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