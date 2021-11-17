Dolar
10.59
Euro
11.98
Altın
1,862.44
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,707.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan TBMM’de basın toplantısı düzenliyor.
logo
Koronavirüs

ABD firması Novavax, Kovid-19 aşısının kullanımı için AB'ye başvurdu

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD'li biyoteknoloji firması Novavax'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının AB'de kullanımı için resmi başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 17.11.2021
ABD firması Novavax, Kovid-19 aşısının kullanımı için AB'ye başvurdu

Brüksel

EMA'dan yapılan açıklamaya göre, Novavax'ın "Nuvaxovid" aşısı için koşullu pazar onayı değerlendirme süreci başladı. Değerlendirmenin hızlandırılmış bir takvim içinde yürütüleceği, kararın birkaç hafta içinde çıkabileceği belirtildi.

EMA, Novavax aşısını daha önce ön değerlendirmeye almıştı. Bu sayede pazar onayı sürecinin nispeten kısa süreceği kaydedildi.

Aşının ABD ve Meksika'da yürütülen üçüncü aşama klinik denemelerde virüse karşı yüzde 90'ın üzerinde bağışıklık sağladığı haziran ayında açıklanmıştı. AB, Novavax'tan 200 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.

EMA'nın aşıların koşullu pazar onayı hakkındaki kararı AB Komisyonu için tavsiye niteliği taşıyor. Son onayı AB Komisyonu veriyor.

AB, şu ana kadar Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımını onayladı. Sinovac, Sputnik V ve Sanofi Pasteur aşılarının ön değerlendirmesi ise devam ediyor. Üye ülkeler, AB Komisyonu tarafından onaylanmamış aşıları da isterlerse kullanabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran İsveç aşı pasaportu uygulamasına başlıyor
ABD firması Novavax, Kovid-19 aşısının kullanımı için AB'ye başvurdu
Orta Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor
Kovid-19 diyabet hastalarında daha ciddi ve ölümcül seyrediyor
28 gün yoğun bakımda kalan hastadan 'aşı olun' çağrısı

Benzer haberler

Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran İsveç aşı pasaportu uygulamasına başlıyor

Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıran İsveç aşı pasaportu uygulamasına başlıyor

ABD firması Novavax, Kovid-19 aşısının kullanımı için AB'ye başvurdu

AB ormanlara zarar vererek üretilen ürünleri yasaklamaya hazırlanıyor

Orta Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor

Orta Avrupa'da Kovid-19 vakaları artıyor
AB’den Belarus sınırındaki göçmenler için 700 bin avroluk insani yardım taahhüdü

AB’den Belarus sınırındaki göçmenler için 700 bin avroluk insani yardım taahhüdü
AB, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalardan kaygılı

AB, Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalardan kaygılı