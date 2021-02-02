Euro
8.63
Dolar
7.17
BIST 100
1,500.20
Altın
1,844.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa'da ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Koronavirüs

AB yaza kadar Avrupa nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefini koruyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaza kadar Avrupa'da yetişkin nüfusun yüzde 70'ini aşılama hedefini koruduğunu bildirdi.

Barış Seçkin   | 02.02.2021
AB yaza kadar Avrupa nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefini koruyor

Roma


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Von der Leyen, İtalya'nın La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, "Siyasette her zaman iniş çıkışlar vardır ama aşılama kampanyasında önemli olan nihai sonuca ulaşmaktır. Biz henüz bir maratonun başındayız, bununla birlikte Avrupa'daki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin yaza kadar aşılanması hedefini teyit edebileceğimi hissediyorum." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, aşılamaya başladıktan sonraki 1 ayda 18 milyon doz aşı teslim ettiklerini belirterek, "Şubatta 33 milyon, martta 55 milyon daha geleceğini söyleyebilirim. İkinci çeyrekte çok daha fazlası olacak. EMA (Avrupa İlaç Ajansı) tarafından yetkilendirilen üç şirketten (Pfizer-Biontech, Moderna ve AstraZeneca) 300 milyon ve yine onay verilirse Johnson and Johnson ve Curevac'tan 80 milyon 'flakon' (küçük şişe) olacak. Doğru yoldayız. En sonunda 2,3 milyar aşıya sahip olacağız ki bu, ihtiyacımızın neredeyse üç katı ve AB'ye komşu ülkelere de yardım edebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ursula von der Leyen, AstraZeneca'dan kendileriyle yaptıkları sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesini ve ilk üç aylık dönemde kesintiye gidilen dozları telafi etmesini beklediklerini kaydetti.

Yürürlüğe koydukları, üye ülkelerdeki tesislerden 3'üncü ülkelere aşı ihracatını ön izne bağlayan yeni mekanizmayı hatırlatan Von der Leyen, şirketlerin geçen aralıktan bugüne dek Avrupa dışına götürdüğü aşılarla ilgili bilgi vermesi gerektiğini belirtti.

AstraZeneca'dan gecikmelerle ilgili makul bir açıklama alamadıklarını aktaran Von der Leyen, "Pfizer/Biontech ile de sorunlar vardı ama anlaşılabilirdi ve de çözüldü. AstraZeneca ile de en kötüsü geride kaldı, teslimatları hızlandırma iradesini göstermesi olumlu bir işaret." yorumunu yaptı.

Mevcut aşılama stratejisi çerçevesinde 450 milyon nüfuslu Birlik içinde yetişkin nüfusun yüzde 70'ini 1 Haziran'a kadar aşılamayı hedefleyen AB'de, aşı üreticilerinin son haftalarda tedarikte kesinti yapacağı açıklamaları, Birliğin bu hedefi tutturamayacağı yorumlarına yol açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB yaza kadar Avrupa nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefini koruyor
Cezayir Sputnik V aşısını üretme konusunda Rusya ile anlaştı
AB ekonomisi 2020'de yüzde 6,4 küçüldü
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 72 kişi hayatını kaybetti
Türk bilim insanları yaşlıların ve kronik hastalığı olanların Kovid-19'u ağır geçirme nedenini araştırdı

Benzer haberler

AB yaza kadar Avrupa nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefini koruyor

AB yaza kadar Avrupa nüfusunun yüzde 70'ini aşılama hedefini koruyor

Sudanlılar, Afrika kıtasının Kovid-19 aşısı konusunda da ayrımcılığa uğradığını belirtiyor

Beyin tümörlü hastaların Kovid-19'a karşı aşılanması kemoterapi tedavilerine göre ayarlanmalı

Çin'de 3 bin doz sahte Kovid-19 aşısı ele geçirildi

Çin'de 3 bin doz sahte Kovid-19 aşısı ele geçirildi
Afganistan halkı Kovid-19 aşısının adaletsiz dağıtımından şikayetçi

Afganistan halkı Kovid-19 aşısının adaletsiz dağıtımından şikayetçi
AB Kovid-19 aşısı ihracat sınırlamasından Kuzey İrlanda'yı çıkardı

AB Kovid-19 aşısı ihracat sınırlamasından Kuzey İrlanda'yı çıkardı