Euro
10.38
Dolar
8.72
BIST 100
1,353.10
Altın
1,772.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

AB Komisyonu, Kovid-19 tedavisi için "5 umut verici aday ilaç" bulunduğunu açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birlik genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını tedavi etmek için 5 yeni umut verici aday tedavi bulunduğunu bildirdi.

Selen Temizer   | 29.06.2021
AB Komisyonu, Kovid-19 tedavisi için "5 umut verici aday ilaç" bulunduğunu açıkladı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı

Brüksel

Komisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, 5 ürünün ileri bir geliştirme aşamasında olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilaçların, nihai verilerin güvenlik, kalite ve etkinlik kriterlerini sağladıklarını göstermesi halinde ekim ayına kadar Kovid-19 tedavileri arasında yer alacakları ifade edildi.

Komisyon, 6 Mayıs'ta Kovid-19 tedavilerine yönelik araştırma, geliştirme, yetkilendirme, üretim ve dağıtım konularını ele alan AB Stratejisi'ni açıklamıştı.

AB'de Kovid-19 tedavisi için halihazırda yalnızca "Remdesivir" adlı antiviral ilaç kullanılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB Komisyonu, Kovid-19 tedavisi için "5 umut verici aday ilaç" bulunduğunu açıkladı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede 15 milyonu aşkın kişiye iki doz aşı uygulandı
Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
İran'da ilk kez Kovid-19'un Delta varyantı görüldü
Rusya'da 652 ile 'en yüksek' Kovid-19 günlük ölü sayısı kayıtlara geçti

Benzer haberler

AB Komisyonu, Kovid-19 tedavisi için "5 umut verici aday ilaç" bulunduğunu açıkladı

AB Komisyonu, Kovid-19 tedavisi için "5 umut verici aday ilaç" bulunduğunu açıkladı

Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede 15 milyonu aşkın kişiye iki doz aşı uygulandı

Dünya genelinde 3 milyar dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Rusya'da 652 ile 'en yüksek' Kovid-19 günlük ölü sayısı kayıtlara geçti

Rusya'da 652 ile 'en yüksek' Kovid-19 günlük ölü sayısı kayıtlara geçti
Normal hayata dönüşte yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor

Normal hayata dönüşte yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş ikinci doz aşının önemine dikkati çekti

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metintaş ikinci doz aşının önemine dikkati çekti