74. Cannes Film Festivali Kovid-19 nedeniyle ertelendi
Fransa'da, 11-22 Mayıs'ta yapılması planlanan 74. Cannes Film Festivali, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle temmuzda düzenlenecek.
Paris
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74. Cannes Film Festivali organizatörlerinden yapılan yazılı açıklamada, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivalin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 11-22 Mayıs'ta yerine 6-17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.
Cannes Film Festivali, geçen yıl salgın sebebiyle gerçekleşememiş, bunun yerine ödüllere aday gösterilen 56 filmin listesi yayımlanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.