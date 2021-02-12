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Sağlık, Koronavirüs

65 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19 aşılarının yapılmasına başlandı

Kovid-19 mücadele sürecinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşlerinin ilk doz aşılarının uygulanmasına başlandı.

Ömer Olcay, Elif Küçük   | 12.02.2021
65 yaş ve üzeri vatandaşların Kovid-19 aşılarının yapılmasına başlandı Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Ankara/İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre, 13 Ocak'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kurul üyelerinin aşılanmasını takiben 14 Ocak'ta ülke genelinde aşılama çalışmaları başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşleri sisteme tanımlandı.

Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş gruplarına 28 gün sonra ikinci doz aşıları yapılacak.

"Herkesin aşı olması gerekiyor"

Ankara Şehir Hastanesine eşiyle gelen 71 yaşındaki Hakkı Ekin, birinci doz aşılarını yaptırmaktan mutluluk duyduklarını anlatarak, "Aşı olmak için randevumu rahatlıkla aldım. Herkesin aşı olması gerekiyor. Bunun yararlı olacağı inancındayım, o yüzden yaptırdım. Şu anda yan etkisini hiç hissetmiyorum." diye konuştu.

70 yaşındaki Ömer Şimşir ise kendisi ve ailesinin sağlığını korumak için CoronaVac'ın ilk dozunu vurulduğunu belirterek, "Bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Ülkemiz bir an önce bu musibetten kurtulsun. Hastanede verilen hizmetler çok güzel. Allah Sağlık Bakanlığımıza zeval vermesin. Şu anda aşı olduğumu bile hissedemiyorum. Aşıyı o kadar hassas vurdular." ifadelerini kullandı.


Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul'da ilk doz aşısını olmak üzere Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 68 yaşındaki Veysel Beşiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, risk grubunda yer aldığı için korkuları olduğunu ancak aşı olduktan sonra biraz daha rahatladığını ifade etti. 

Salgından önceki hayatını özlediğinden bahseden Beşiroğlu, "Çünkü bu konuda en çok sıkıntı çeken grup biziz. Evde kaldık. Aşıdan sonra başkalarına da bulaştırmayacağım için inşallah iyi olacak." diye konuştu. 

Beşiroğlu, yaşıtlarına aşı olmayı önererek, "Vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyorum." dedi. 

Randevu oluşturma 

Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, "mhrs.gov.tr", "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden alınabiliyor.

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