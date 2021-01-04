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Türkiye, Koronavirüs

4 Ocak 2021'de sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında, 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 31.12.2020
4 Ocak 2021'de sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Koronavirüsle mücadele kapsamında, 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

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