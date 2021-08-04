Euro
9.99
Dolar
8.41
BIST 100
1,408.81
Altın
1,813.92
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs, Tokyo 2020

2020 Olimpiyatları'nda ilk Kovid-19 küme vakası saptandı

Japonya'da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Yunanistan'ın artistik yüzme takımında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 04.08.2021
2020 Olimpiyatları'nda ilk Kovid-19 küme vakası saptandı

Tokyo

Kamu yayıncısı NHK'nin Organizasyon Komitesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, turnuvanın ilk Kovid-19 küme vakası saptandı.

Küme vakaları Yunanistan'ın artistik yüzme takımı üyelerinde ortaya çıktı.

Virüs testine giren Yunanistan'ın artistik yüzme takımında 4'ü sporcu olmak üzere 5 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19 saptanan takım üyeleri karantina periyoduna alınacak.

Komite daha önce, 23 Temmuz'da açılışı yapılan Tokyo 2020 Oyunlarına akredite kişilerden virüse yakalananların sayısının 322'ye yükseldiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2020 Olimpiyatları'nda ilk Kovid-19 küme vakası saptandı
NYT: FDA, Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısına gelecek ay tam onay verebilir
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hastanede yatanların sayısı şubattan sonra ilk kez 50 bini aştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 200 milyonu geçti

Benzer haberler

2020 Olimpiyatları'nda ilk Kovid-19 küme vakası saptandı

2020 Olimpiyatları'nda ilk Kovid-19 küme vakası saptandı

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 322'ye çıktı

Olimpiyatlarda erkek futbolunda İspanya, finalde Brezilya'nın rakibi oldu

Polonya'dan Tokyo 2020'den 'zorla ülkesine gönderilmeye çalışılan' sporcuya insani vize

Polonya'dan Tokyo 2020'den 'zorla ülkesine gönderilmeye çalışılan' sporcuya insani vize
Japonya ile Rusya'dan Kuril Adaları sorununda müzakere vurgusu

Japonya ile Rusya'dan Kuril Adaları sorununda müzakere vurgusu
Japonya'da 1 ay önce meydana gelen heyelanda kaybolan 5 kişi hala aranıyor

Japonya'da 1 ay önce meydana gelen heyelanda kaybolan 5 kişi hala aranıyor