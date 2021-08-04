2020 Olimpiyatları'nda ilk Kovid-19 küme vakası saptandı
Japonya'da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda Yunanistan'ın artistik yüzme takımında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları tespit edildi.
Tokyo
Kamu yayıncısı NHK'nin Organizasyon Komitesi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, turnuvanın ilk Kovid-19 küme vakası saptandı.
Küme vakaları Yunanistan'ın artistik yüzme takımı üyelerinde ortaya çıktı.
Virüs testine giren Yunanistan'ın artistik yüzme takımında 4'ü sporcu olmak üzere 5 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Kovid-19 saptanan takım üyeleri karantina periyoduna alınacak.
Komite daha önce, 23 Temmuz'da açılışı yapılan Tokyo 2020 Oyunlarına akredite kişilerden virüse yakalananların sayısının 322'ye yükseldiğini açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.