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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 1016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 211 bin 981, can kaybı 5 bin 344 oldu.

Aybüke İnal   | 11.07.2020
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 48 bin 813 test yapıldı, 1016 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 1334 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 930 bin 223, vaka sayısı 211 bin 981, vefat sayısı 5 bin 344 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1194, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı ise 193 bin 217 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı."

Kovid-19 hastası Türk vatandaşları ambulans uçakla yurt dışından getirildi

Kazakistan'da Kovid-19 tanısı konulan 39 yaşındaki İbrahim K, 55 yaşındaki Halil K. ve 42 yaşındaki İbrahim B. ile Azerbaycan'da yaşayan 41 yaşındaki Ali U, tedavilerinin Türkiye'de devam etmesi talebinde bulundu.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına ait TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçak, bu kişileri yurda getirmek üzere dün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalandı.

Planlama kapsamında uçak, Almatı-Astana-Bakü güzergahlarının ardından yurda döndü.

Bu kapsamda, İbrahim B. Ankara Esenboğa Havalimanı, Ali U. ise Adana Havalimanı'nda bekleyen ambulanslarla tedavi görecekleri hastanelere nakledildi.

Daha sonra İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki İbrahim K. ve Halil K. de tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

Bakan Koca'dan "Kovid-19" için tedbir uyarısı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Kovid-19'a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim." ifadelerini kullandı.

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