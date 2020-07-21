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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 204 bini geçti

Türkiye'de son 24 saatte 1009 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 204 bin 11 oldu.

Burcu Çalık Göçümlü   | 21.07.2020
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 204 bini geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 928 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 221 bin 500 can kaybı 5 bin 526 oldu.

Son 24 saatte 1009 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 204 bin 11 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok." dedi.

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