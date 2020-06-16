Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
111,424.80
Altın
1,722.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'dan 153 bin 379 kişi iyileşti

Türkiye'de Son 24 saatte 1015 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 153 bin 379 oldu.

Mehmet Tosun   | 16.06.2020
Türkiye'de Kovid-19'dan 153 bin 379 kişi iyileşti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 46 bin 800 test yapıldı, 1467 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1015 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 721 bin 3, vaka sayısı 181 bin 298, vefat sayısı 4 bin 842 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 732, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 303, toplam iyileşen hasta sayısı ise 153 bin 379 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 405'e yükseldi
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 118 bini geçti
Yalova'da maske takma zorunluluğu getirildi

Benzer haberler

Türkiye'de Kovid-19'dan 153 bin 379 kişi iyileşti

Türkiye'de Kovid-19'dan 153 bin 379 kişi iyileşti

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 405'e yükseldi

İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 41 bin 969'a çıktı

TBMM Başkanı Şentop: Meclis içerisinde sürecin başından beri toplam 10 pozitif vaka var

TBMM Başkanı Şentop: Meclis içerisinde sürecin başından beri toplam 10 pozitif vaka var
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi

Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1052'ye yükseldi
Macaristan'da Kovid-19 için uygulanan 'acil durum' sonlandırılıyor

Macaristan'da Kovid-19 için uygulanan 'acil durum' sonlandırılıyor