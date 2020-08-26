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Koronavirüs

Koronavirüste son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 24 milyonu aşarken, can kaybı 826 bine, iyileşen sayısı da 16 milyon 714 bine ulaştı.

Kayhan Gül   | 26.08.2020
Koronavirüste son 24 saat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Almanya, Kovid-19 salgını nedeniyle martta yaptığı "uluslararası seyahat uyarısını" Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkeler için 14 Eylül’e kadar uzattı.

Her yıl ocakta yapılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) (Davos Zirvesi), Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yazına ertelendi.

İngiltere'de hükümet, önceki kararından geri adım atarak, Kovid-19 salgını nedeniyle yerel karantina uygulanan yerlerdeki ortaokulların ortak alanlarında öğrencilere "maske takma zorunluluğu" getirdi.

İspanya'da vakaların arttığı bir dönemde yeni eğitim öğretim yılının eylülde nasıl başlayacağına ilişkin tartışmalar sürerken, öğretmenlerden sonra öğrenciler de "eylem yapma" kararı aldı.

Uzaktan eğitime karşı olan lise öğrencileri, önlemlerin yetersizliğini protesto etmek için 16, 17, 18 Eylül'de ders bırakma eylemi yapacak.

Ukrayna'da yabancıların ülkeye girişini yasaklayan tasarı kabul edildi

Ukrayna Parlamentosu, ülkede artan Kovid-19 vakaları sebebiyle 29 Ağustos'tan itibaren eylül sonuna kadar yabancıların ülkeye girişini yasaklayan tasarıyı kabul etti.

Rus hükümeti ise ülkeye yabancı antrenör ve sporcuların girişine izin verme kararı aldı.

Güney Kore'de Kovid-19 teşhisi konulan kişiler arasında yapılan bir araştırma, virüsün Kuzey Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'da en yaygın görülen mutasyona uğramış türüne daha fazla rastlandığını ortaya koydu.

Kenya'da "sokağa çıkma yasağı" 1 ay uzatıldı

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da uygulanan sokağa çıkma yasağı, 1 ay daha uzatıldı.

Libya'da da 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bahreyn'de 23 Mart'ta kapatılan camilerin aşamalı olarak yeniden açılması kararlaştırıldı.

Tunus Sağlık Bakan Vekili Muhammed el-Habib el-Kişav, maske takma kuralına uymayanlara hapis ve para cezası verilebileceğini açıkladı.


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