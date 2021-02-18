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Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Lejla Biogradlija   | 18.02.2021
Koronavirüs salgınında son 24 saat


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 110 milyon 625 bini, hayatını kaybedenler 2 milyon 445 bini, iyileşenler 85 milyon 474 bini geçti.

ABD'de ortalama yaşam süresi Kovid-19 nedeniyle 1 yıl kısaldı

Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 460 bini, Hindistan'da 10 milyon 962 bini, Brezilya'da 9 milyon 979 bini ve Rusya'da 4 milyon 125 bini aştı.

New York Eyaleti Meclis Üyesi Ron Kim, eyalet bakımevlerindeki Kovid-19 ölümlerinin gizlenmesi ile ilgili eleştirdiği Vali Andrew Cuomo'nun kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Harekat Dairesi Direktör Yardımcısı Tümgeneral Jeff Taliaferro da ABD ordusunda Kovid-19 aşısına gönüllü olanların oranının üçte iki civarında olduğunu açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, Kovid-19 nedeniyle ülke halkının ortalama yaşam süresi 1 yıl kısaldı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'te Benjamin Pavard'ın Kovid-19'a yakalandığı duyuruldu.

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranlar 16 milyonu aştı

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 16 milyon 423 bin 82'ye ulaştı.

Hırvatistan'da İngiltere varyantı Kovid-19 tespit edildiği açıklandı.

 İran, mutasyonlu virüsün yayılması nedeniyle Irak'a açılan iki sınır kapısını 20 Şubat'tan itibaren kapatacak

İran, hızlı vaka artışı ve mutasyonlu virüsün yayılması üzerine ülkenin güneybatısında yer alan Huzistan eyaletindeki Irak'a açılan iki sınır kapısını 20 Şubat itibarıyla bir hafta kapatma kararı aldı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı ve Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu Sözcüsü Ali Rıza Reisi, Çin'in Sinopharm şirketinden 250 bin doz Kovid-19 aşısı aldıklarını açıkladı.

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan), 45 gün gözaltında tutulan 70 yaşındaki eski Ayn eş-Şems Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedik Cerrahi Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Kamil'in Kovid-19 nedeniyle Kahire'deki bir devlet hastanesinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Japonya'da Kovid-19 önlemlerine rağmen gece Tokyo'da dolaştığı ortaya çıkan iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Milletvekili Şirasuka Takaki, partisinden istifa etti.

Meksika ve Sırbistan'da 1 milyonu aşkın kişi Kovid-19 aşısı oldu

Meksika ve Sırbistan'da 1 milyonu aşkın kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığı bildirildi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımını onayladı.

Karadağ ve Nepal, Çin'in Sinopharm aşısının acil kullanımına onay verdi.

Senegal, Çin'den sipariş ettiği 200 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldı.

KKTC'de basın mensuplarına Kovid-19 aşısı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kovid-19'a karşı risk grubunda bulunan basın mensuplarına, Türkiye'den gönderilen Sinovac aşısının ilk dozu yapıldı.

Zimbabve'de Kovid-19'a karşı ilk aşı, Sağlık Bakanı ve Devlet Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga'ya yapıldı.

Sierra Leone, Kovid-19 tedbirleri kapsamında komşu ülke Gine ile kapattığı kara sınır kapılarını yeniden açtı.

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