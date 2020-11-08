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Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Lejla Biogradlija   | 08.11.2020
Koronavirüs salgınında son 24 saat Fotoğraf: Lukas Kabon/AA

Saraybosna

Vaka sayısı; ABD'de 10 milyon 212 bin, Hindistan'da 8 milyon 533 bin, Brezilya'da 5 milyon 653 bin ve Rusya'da ise 1 milyon 774 bine ulaştı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran Sağlık Konseyi Başkanı Muhammed Rıza Zaferghandi, son günlerde Kovid-19 vakalarının zirvede seyrettiği başkent Tahran'da iki hafta süreyle karantina uygulanması çağrısında bulundu.

Brezilya'da, aralarında salgından en çok etkilenen Sao Paulo'nun da bulunduğu 3 eyalette devam eden teknik bir arıza nedeniyle Kovid-19 vakaları ve ölü sayıları aktarılamıyor. Bu nedenle, Brezilya Sağlık Bakanlığının günlük Kovid-19 vakalarını açıkladığı 2 panel, 4 Kasım'dan bu yana veri aktarımında bulunmuyor.

Malezya Savunma Bakanlığı, Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı'nın, kapsamı genişleterek Kedah, Penang, Perak, Negeri Sembilan, Malaka, Johor ve Terengganu eyaletlerinde yarından başlayarak 6 Aralık'a kadar uygulanacağını duyurdu.

Kamboçya'da, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun ülkeyi ziyaretinde Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından, başkent Phnom Pen ve civarındaki bir eyalette okulların 2 hafta kapatılacağı bildirildi.

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