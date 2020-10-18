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Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 40 milyon 183 bine ulaştı.

Lejla Biogradlija   | 18.10.2020
Koronavirüs salgınında son 24 saat Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Saraybosna

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 117 bine çıkarken, iyileşenlerin sayısı 30 milyon 27 bini aştı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 354 bin, Hindistan'da 7 milyon 546 bin, Brezilya'da 5 milyon 224 bin ve Rusya'da 1 milyon 399 bine ulaştı.

Fransa'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısının artmasından dolayı kararlaştırılan sokağa çıkma yasağının başlaması nedeniyle sokaklar boşaldı.

Suudi Arabistan'da, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da, salgın tedbirleri nedeniyle verilen 7 aylık aranın ardından yeniden cemaatle namaz kılındı.

İspanya'da sporcularda tespit edilen Kovid-19 tanılarından dolayı basketbol ve futbolda birer maç ertelendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Belgrad Arena'nın, yarın itibarıyla Kovid-19 hastalarının tedavi göreceği hastane olarak kullanılacağı ifade edildi.

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