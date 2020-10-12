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Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Lejla Biogradlija   | 12.10.2020
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 37 milyon 920 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 83 bine yükseldi. İyileşenlerin sayısı 28 milyon 487 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 3 bine, Hindistan'da 7 milyon 172 bine, Brezilya'da 5 milyon 96 bine ve Rusya'da 1 milyon 312 bine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 tedavisinin ardından virüsten tamamen kurtulduğunu, kampanya faaliyetleri için kendini hazır hissettiğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarında tüm üye ülkelerin ortak kriterlere uyması için teklif hazırladı.

İspanya'da, Amerika kıtasının keşfine atfen yapılan ve ülkenin siyasi, kültürel ve çoğulcu bir parlamenter monarşiyle inşa edilmesi sürecinin tamamlandığı gün olarak kabul edilen 12 Ekim Ulusal Bayramı (Hispanidad), salgın nedeniyle buruk kutlandı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, salgında güçlü bir ikinci dalgayı yaşadıklarını ve tedbirlerde artık daha fazla gevşeme olamayacağını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, vaka sayılarındaki artışın tehlikeli bir noktaya ulaştığını belirterek, "orta, yüksek ve çok yüksek" olmak üzere 3 yerel uyarı seviyesi oluşturduklarını duyurdu.

"Orta uyarı seviyesinin" ülkenin genelinde uygulanacağını kaydeden Johnson, buna göre "altı kişi kuralı" ile bar ve restoranların 22.00’den sonra kapalı olmaya devam edeceğini bildirdi.

Johnson, "yüksek uyarı seviyesinin" belirlendiği bölgelerde yaşayanların başka evlerde ve kapalı alanlarda diğer ailelerle sosyalleşmesinin engelleneceğini ve 6 kişi kuralının bu bölgelerdeki hanelerin özel bahçelerinde de geçerli olacağını aktardı.

"Çok yüksek uyarı seviyesinin" vaka sayılarının çok hızlı arttığı ve Ulusal Sağlık Sisteminin (NHS) "dayanılmaz baskı" altında olabileceği bölgelerde geçerli olacağını kaydeden Johnson, bu bölgelerde evde ve dışarda sosyalleşmenin tamamen yasaklanacağını, barlar ve restoranların da kapalı olacağını açıkladı.

Yeni Zelanda, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurduğu uluslararası öğrencilerin ülkeye girişini, ilk etapta 250 doktora ve yüksek lisans öğrencisine izin vererek başlatacağını açıkladı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, vakaların artışı nedeniyle üniversitelerin geçici olarak uzaktan eğitime geçmesi kararı aldı.

Endonezya, İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca’nın geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısının alımı için anlaşırken, Savunma Bakanlığı, başkent Kuala Lumpur, idari başkent Putrajaya ile Selangor eyaletinde 14-27 Ekim, Sabah eyaletinde ise 13-26 Ekim'de kısmi sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanacağını açıkladı.

Senegal'de yüzyıllar boyunca köle ticaretinin merkezi olan tarihi Goree Adası, Kovid-19 tedbirlerinin hafifletilmesiyle yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Hırvatistan'da bugün itibarıyla kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC), Ruanda ve Kenya'da salgın dolayısıyla okullarda ara verilen eğitime kademeli olarak yeniden başlandı.

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