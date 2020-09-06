Euro
8.83
Dolar
7.45
BIST 100
1,086.32
Altın
1,934.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 27 milyon 217 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 300 bine yaklaştı, salgında bugüne kadar 885 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Sanela Crnovrsanin   | 06.09.2020
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna

Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de can kaybı 192 bin 864'e, toplam vaka sayısı 6 milyon 432 bin 209'a ulaştı. Ülkede, 3 milyon 707 binden fazla kişi iyileşti.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 4 milyon 92 bin 832’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 125 bin 521’e yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı 3 milyon 278 bin 918 olarak açıklandı.

Hindistan'da son 24 saatte 90 bin 632 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 113 bin 811'e çıktı. Böylelikle salgının başından bu yana en yüksek günlük rakama ulaşılmış oldu. Ülkede ölenlerin sayısı 70 bin 626, iyileşenlerin sayısı da 3 milyon 180 bin 865 olarak kayda geçti.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 25 bin 505’e, ölü sayısı 17 bin 820’ye çıktı. Ülkede iyileşen sayısı 840 bin 949’a ulaştı.

İspanya'nın Katalonya bölgesindeki bir üniversite ile bir hastanenin hazırladığı raporda, "İspanya'da Kovid-19'da ikinci dalganın yaşandığı ve bunun gelecek günlerde Avrupa'nın geri kalanına da yayılabileceği" uyarısı yapıldı.

İngiltere'de son 24 saatte 2 bin 988 yeni vakanın tespit edilmesiyle son 107 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Fransa'da resmi gazetede bugün yayımlanan karara göre, aralarında Lille, Rouen, Le Havre, Strazburg gibi kentlerin de bulunduğu 7 bölge "kırmızı bölge" ilan edildi. Böylece ülkede "kırmızı bölge" sayısı 28'e yükseldi.

Belçika'da vaka sayısı yaklaşık iki haftalık düşüşten sonra yeniden yükselmeye başladı. Ülkede toplam vaka sayısı 87 bin 825'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 906'ya yükseldi.

İngiliz araştırma şirketi "OnePoll"un yaptığı araştırma, karantinadan sonra her 10 Amerikalıdan 6'sının kendini aşırı halsiz hissettiğini ortaya koydu.

Avustralya’nın Melbourne kentinde, gece sokağa çıkma yasağını da kapsayan ve 13 Eylül’e kadar yürürlükte olan sıkı yasaklar iki hafta daha uzatıldı.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanı Hasan Temimi, Irak'ın, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) güvenli gördüğü aşıyı ilk satın alacak ülke olacağını belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da salgın tedbirleri kapsamında aşamalı olarak yüz yüze eğitim başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler
İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 71 Kovid-19 vakası tespit edildi
İngiltere'de son 107 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı
Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Benzer haberler

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat

İngiltere'de son 107 günün en yüksek Kovid-19 vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 1578 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Amerika'da Kovid-19 karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendini aşırı halsiz hissediyor

Amerika'da Kovid-19 karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendini aşırı halsiz hissediyor
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bine yaklaştı

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 193 bine yaklaştı
İspanya Kovid-19'da ikinci dalgayı yaşıyor

İspanya Kovid-19'da ikinci dalgayı yaşıyor