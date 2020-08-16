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Koronavirüs

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 21 milyon 736 bini aşarken can kaybı 771 bin 89'a, iyileşenlerin sayısı da 14 milyon 471 bin 63'e yükseldi.

Sanela Crnovrsanin   | 16.08.2020
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Saraybosna

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 5 milyon 532 bin 270'e, can kaybı 172 bin 630'a çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 904 bini geçti.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da can kaybı 107 bin 232’ye, vaka sayısı 3 milyon 317 bin 96’ya yükseldi.  İyileşen sayısı 2 milyon 404 bin 272 olarak kayda geçti.

Hindistan'da vaka sayısı 63 bin 490 artarak 2 milyon 589 bin 682’ye, can kaybı 49 bin 980’e çıktı. Ülkede virüse yakalanan 1 milyon 862 bin 258 kişi iyileşti.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 922 bin 853’e, ölü sayısı 15 bin 685’e yükseldi, iyileşenlerin sayısı 732 bin 968’e ulaştı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de maske kullanma zorunluluğu başta olmak üzere salgın önlemlerini protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, salgın tedbirlerinin özgürlükleri kısıtladığı gerekçesiyle hükümeti protesto etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) APEX Ulusal Yatırım Şirketi, İsrail Tera Grup'la Kovid-19 ile ilgili araştırma geliştirme çalışmaları için ticari anlaşma imzaladı.

Irak'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 75 artarak 5 bin 860'a, vaka sayısı 4 bin 348 artarak 176 bin 931'e çıktı. Ülkede şu ana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Güney Kore'de son 24 saatte 279 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 15 bin 318'e yükseldi. Ülkede son bir günde 8 Mart’tan bu yana rastlanılan en yüksek günlük vaka kaydedildi.

Afrika kıtasında salgının en fazla görüldüğü Güney Afrika'da Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, önlemlerin hafifletileceğini ve yasakların pazartesiden itibaren ikinci aşamaya geçeceğini duyurdu.

Teniste kadınlar dünya sıralamasının 8 numarası İsviçreli Belinda Bencic, salgın nedeniyle ABD Açık Turnuvası'na katılmayacağını açıkladı.

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