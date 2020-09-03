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Koronavirüs

Koronavirüs salgınında 24 saat

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derledik.

Kayhan Gül   | 03.09.2020
Koronavirüs salgınında 24 saat Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Saraybosna

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan kişi sayısı 26 milyon 356 bine çıkarken, can kaybı 870 bine, iyileşen sayısı ise 18 milyon 562 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 310 bin, Brezilya'da 4 milyon 7 bin, Hindistan'da 3 milyon 933 bin, Rusya'da ise 1 milyon 9 bini aştı.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan raporda, salgın sürecinde Meksika'da 1320, ABD'de 1077, İngiltere'de 649 ve Brezilya'da 634 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 190 bine ulaştığı ABD'de, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) eyalet yönetimlerine 1 Kasım'dan itibaren Kovid-19 aşısı dağıtımına hazır olmaları talimatı verdiği bildirildi.

Rusya, Çin ilaç şirketi CanSino'nun potansiyel Kovid-19 aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin ülkede yapılmasına onay verdi.

İngiltere'nin önde gelen kahve zincirlerinde Costa Coffee'nin, Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle oluşan mali yükün azaltılması için 1.500 kişiyi işten çıkarmayı planladığı açıklandı.

İsrail'de 30 il ve ilçede karantina uygulanacak

İsrail yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki artışın devam etmesi nedeniyle virüsün yaygın olduğu 30 il ve ilçede karantina uygulanmasına karar verdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kovid-19 ile mücadelede faaliyetlerin iptal edilmesinin halkın sağlığının korunması için uygun bir çözüm olmadığını söyledi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde uygulanan sokağa çıkma yasağı beşinci kez uzatıldı. Hamas'ın yönetimindeki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, sokağa çıkma yasağının iki gün uzatıldığını duyurdu.

Almanya, İspanya'ya bağlı özerk bölge olan Kanarya Adaları'nı Kovid-19 konusunda riskli bölgeler listesine dahil edildi.

Arjantin Süper Lig ekibi Boca Juniors, 18 futbolcusunda Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

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