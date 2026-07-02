Türkiye-Irak arasında hayata geçirilmesi planlanan ve bölge ülkeleri için stratejik öneme sahip olan Kalkınma Yolu Projesi, bölgesel işbirliğini güçlendirecek.

DOSYA: Kalkınma Yolu’nda Yeni Musul Türkiye-Irak arasında hayata geçirilmesi planlanan ve bölge ülkeleri için stratejik öneme sahip olan Kalkınma Yolu Projesi, bölgesel işbirliğini güçlendirecek.

Anadolu Ajansının (AA) "Kalkınma Yolu’nda Yeni Musul" başlıklı dosya haberinde, Irak’ı Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi’nin, Musul, Telafer, Irak ve bölge açısından oluşturacağı ekonomik, sosyal ve stratejik etkiler ele alındı.

Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, Musul Ticaret Odası Başkanı Mukbil Sıddik ed-Debbag, Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı, Musullu yetkililer, uzmanlar ve Türkmen temsilcilerin değerlendirmeleriyle, projenin, kentin yeniden kalkınmasına, yatırım ortamının güçlenmesine, işsizliğin azaltılmasına, Türk şirketlerinin rolüne ve DEAŞ sonrası toparlanma sürecine sağlayacağı katkılar aktarıldı.

"Musullu iş adamları ile Türk iş adamları arasında ciddi bir işbirliği var”

Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil ve Musul Ticaret Odası Başkanı Mukbil Sıddik ed-Debbag, projenin kente katkıları ile Türk firmalarının Musul’un kalkınmasında oynadığı önemli rolü ve Türk iş adamlarından beklentilerini değerlendirdi.

Debbag, “Özellikle Musullu iş adamları ile Türk iş adamları arasında ciddi bir güven işbirliği var. Musul Ticaret Odası olarak Türkiye'nin çeşitli ticaret odaları ile anlaşmalarımız var. Mersin, İstanbul, Gaziantep ve Bartın ticaret odalarıyla ciddi anlaşmalar imzaladık. Türkiye'deki birçok alanda yapılan fuarlara katılıyoruz ve oldukça faydalanıyoruz.” dedi.

"Kalkınma Yolu, bölgedeki gerginliği azaltabilir"

Musullular, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak'ta ve özellikle Musul kentinde işsizliğe çözüm oluşturacağı ve bölgesel gerilimleri de azaltacağına inanıyor.

Projenin tamamlanmasıyla Irak'ın bölge ve dünyaya açılacağını söyleyen Musul merkezli el-Nur Stratejiler ve Diyalog Merkezi Başkanı Celil Muhammed, "Kalkınma Yolu, aynı zamanda bölgedeki gerginliği azaltabilir çünkü büyük ekonomik projelerin gerilimleri azaltma özelliği vardır." diye konuştu.

"Musul halkının böyle bir hastaneye çok ihtiyacı var”

Terör örgütü DEAŞ’ın işgaliyle yıkıma uğrayan Musul’da Türk şirketleri tarafından yapılan Musul Uluslararası Havalimanı ve İbn-i Sina Hastanesi, kentten geçen Kalkınma Yolu Projesi ile birlikte Musul halkının kalkınma ihtiyacına önemli katkı sunacak.

İbn-i Sina Hastanesini inşa eden YDA Grup’un Irak Şube Müdürü Mustafa Denizli, Ocak 2024'te buranın yerini bakanlıktan teslim aldıklarını ve projenin dizaynının tamamlandığını dile getirdi. Hastane projesinin kente katkısına ilişkin Denizli, “Burada Musul halkının böyle bir hastaneye çok ihtiyacı var. Bu hastane 600 yataklı, 120 bin metrekare inşaat alanı var, görsel olarak da iddia ediyorum Irak’ın en güzel hastanesi olacak. Biz de bitirmeyi heyecanla bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Telafer ilçesinin her türlü kalkınma ve yatırımlara ihtiyacı var”

Şehir merkezinde nüfusun tamamı Türkmenlerden oluşan Telafer ilçesindeki yetkililer, Kalkınma Yolu Projesi’nin, terör örgütü DEAŞ’ın işgalinde zarar gören ilçenin kalkınması, imarı ve göç edenlerin geri dönüşü için büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Telafer ilçesinin her türlü kalkınma ve yatırımlara ihtiyacı olduğunu söyleyen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Telafer Temsilcisi Cengiz İlyas, terör örgütü DEAŞ döneminde ilçenin altyapısının büyük zarar gördüğünü hatırlattı.

“Musul'un kalıcı bir huzur, istikrar ve güvenliğe ihtiyacı var”

Musul’daki Türkmenler, Irak’ı Türkiye üzerinden Asya ve Avrupa’ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi’nin Türkmenler ve kent halkı için kalkınmanın yanı sıra güven ve huzur kaynağı olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Projeyle kalkınma, imar ve gelişmelerin yaşanacağı kentlerde güven ve huzurun hakim olacağını ifade eden Musul Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Gürsel Efendioğlu, ''Irak geneli ve Musul kenti yıllarca saldırı ve terör olaylarına sahne oldu. Artık herkesin uzun vadeli huzura ihtiyacı var. Özellikle Musul'un kalıcı bir huzur, istikrar ve güvenliğe ihtiyacı var.” dedi.

“Türkiye her zaman ve en kötü zamanlarında Musul halkının yanında oldu”

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Serhad Varlı, Türkiye ile tarihi ve kültürel ilişkileri bulunan Musul'da Türk iş insanlarının yatırımlarının oyun değiştirici nitelikte olduğunu belirterek, kentte Kalkınma Yolu Projesi ve diğer Türk yatırımlarıyla istihdam oluşturulacağını ve buranın ticaret merkezi haline getirileceğini söyledi.

Varlı, Türkiye'nin Musul'a verdiği öneme ilişkin, “Türkiye her zaman ve en kötü zamanlarında Musul halkının yanında oldu. Musul halkı hiçbir zaman bunu unutmamış ve unutmayacak, bunu halen gündeme getiriyorlar. İlişkilerimizin bu kadar iyi olmasında bu da çok büyük bir etken. Onun dışında biz Başkonsolosluk olarak buradaki önde gelenlerle ve Musul halkının tüm kesimleriyle son derece sıcak, yakın ve sıkı ilişkiler içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.