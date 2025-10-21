Dolar
41.97
Euro
48.80
Altın
4,263.15
ETH/USDT
3,890.00
BTC/USDT
108,439.00
BIST 100
10,454.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Kültür, İsrail’in Gazze saldırıları

Ankara MGSÜ'den akademik yıl açılışına özel "Can Filistin" eseri

Ankara Müzik ve Görsel Sanatlar Üniversitesince (MGSÜ) 2025–2026 akademik yıl açılışına özel "Can Filistin" parçası bestelendi.

Fırat Taşdemir  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Ankara MGSÜ'den akademik yıl açılışına özel "Can Filistin" eseri

Ankara

Sözlerini Doç. Dr. Elif Nun Gökçe'nin yazdığı, müziğini Fırat Akarcalı'nın düzenlediği beste, üniversitenin öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından seslendirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezinde çekimi yapılan video klipte koro üyeleri Filistin kefiyesi taktı.

Gazze'deki savaş, yıkım ve saldırıların görüntülerine de yer verilen klipte "Nehirden denize özgür Filistin" sloganı yer alıyor.

Küçük bir kız çocuğu tarafından seslendirilen "Uzak diyarların kırmızı / Beyaz, yeşil çiçeği; / Siyahını bana ver / Gül biraz" dizelerinden oluşan şiirin de yer aldığı eserin sözleri şöyle:

"Yakılan, yıkılan, viran diyarın / Yerinden yurdundan edilen halkın / Açlığın, zulmün, hain savaşın / Fidai'si can Filistin / Kulun kula zulmü hak mı? / Dünya bilir kimdir haklı / Ayıranın candan canı / Kalbimizde yoktur yeri / Beşikte bebeğe kundağın / Gelinlik kıza duvağın / Vatandır evin, vatandır ocağın / Binler yaşa can Filistin

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Minguzzi cinayetine ilişkin davada karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Grup Başkanvekili Başarır'a 250 bin liralık tazminat davası
İLBANK deprem bölgesinde 19,4 milyar lira değerinde 152 projeyi tamamladı
Mobil Yangın Yönetim Aracı büyük yangınlarda koordinasyon merkezi olarak kullanılıyor
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 13 şüpheliye gözaltı

Benzer haberler

Ankara MGSÜ'den akademik yıl açılışına özel "Can Filistin" eseri

Ankara MGSÜ'den akademik yıl açılışına özel "Can Filistin" eseri

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet