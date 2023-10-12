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Politika, İsrail-Filistin çatışması

TBMM Genel Kurulu İsrail-Filistin çatışması gündemiyle toplandı

TBMM Genel Kurulu'nda, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturuma geçildi. Görüşmelerde Dışişleri Bakanı Fidan, milletvekillerini bilgilendirecek.

İsmail Çimen  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
TBMM Genel Kurulu İsrail-Filistin çatışması gündemiyle toplandı Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

TBMM

Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, yaptığı konuşmanın ardından, yürütmenin, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin milletvekillerini bilgilendirmek için söz talebi olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yürütme için 20, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri için 10 ve grubu bulunmayan bir milletvekili için 5 dakika konuşma süresi tanıyacağını belirtti.

Numan Kurtulmuş, AK Parti Grubu'nun, oturumun kapalı yapılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu. Önergenin kabul edilmesinin ardından Kurtulmuş, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışında salonun boşaltılmasını istedi. Daha sonra kapalı oturuma geçildi.

Kapalı oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, milletvekillerini bilgilendirecek.

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