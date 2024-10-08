TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde ilerlemeliyiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz." dedi.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, İsrail'in saldırıları ile ilgili, "Bölgedeki bu ateşin söndürülmesi için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.
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