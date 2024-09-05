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Kültür, İsrail-Filistin çatışması

Sırbistan'da bir araya gelen ressamlar, tuvallerinde "Özgür Filistin'i" anlatıyor

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da bir araya gelen ressamlar, "Özgür Filistin'i" tuvallere yansıtıyor.

Lejla Biogradlija, Aleksandar Niciforovic  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Sırbistan'da bir araya gelen ressamlar, tuvallerinde "Özgür Filistin'i" anlatıyor Fotoğraf: Aleksandar Niciforovic/AA

Ankara

Novi Pazar'daki En Nisa Derneğinin İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlendiği etkinlik kapsamında bir araya gelen 20 ressam, 3 gün boyunca İsrail'in saldırılarını devam ettirdiği Filistin'i resimlerle anlatacak.

Dernek Başkanı Azra Semsovic, AA muhabirine, etkinlik kapsamında resimlerin satışa sunulacağını ve elde edilen paranın İHH aracılığıyla Filistin'e gönderileceğini söyledi.

Ressamlardan Nevzeta Tahirovic de resimleri aracılığıyla Gazze'deki insanlara destek ve dayanışma mesajı gönderdiğini ifade ederek, "Temamız 'Özgür Filistin', o yüzden açık renkler kullanmayı tercih edeceğim." dedi.

Novi Pazar'daki kent parkında düzenlenen etkinlik 3 gün sürecek.

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