Dolar
34.11
Euro
38.01
Altın
2,568.77
ETH/USDT
2,320.70
BTC/USDT
60,188.00
BIST 100
9,771.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çankırı’da “Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları”nda konuşuyor
logo
Yaşam, İsrail-Filistin çatışması

Şifa Hastanesinden kaçırılan Filistinli doktor, İsrail hapishanesinde hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin 18 Mart 2024'te Gazze kentine düzenlediği saldırıda Şifa Hastanesinden kaçırdığı Filistinli doktor Ziyad Muhammed'in hapishanede hayatını kaybettiğini bildirildi.

Ömer Erdem  | 18.09.2024 - Güncelleme : 18.09.2024
Şifa Hastanesinden kaçırılan Filistinli doktor, İsrail hapishanesinde hayatını kaybetti

Gazze

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, görevi esnasında hastaneden kaçırılan doktor Ziyad Muhammed'in İsrail hapishanesinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirirken hedef alınmasının uluslararası insani hukukun ve tüm uluslararası sözleşmelerin açık bir ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Filistinli sağlık ekiplerine karşı işlenen bu vahşi suçu kınıyoruz. Tüm uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına, Gazze'deki hastanelerde tıbbi ve insani görevlerini ifa ederken kaçırılan onlarca Filistinli sağlık personelinin akıbetini ortaya çıkarmak için acilen müdahale etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Sağlık çalışanlarına karşı bu ihlallerin devam etmesi, Filistin halkını ve kurumlarını sistematik olarak hedef alan bir durumdur. İsrail, sağlık ekiplerine ve sivillere yönelik bu suçlar nedeniyle uluslararası toplum önünde hesap vermelidir."

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri saldırılarına devam eden İsrail ordusu, 18 Mart'ta bölgenin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesine baskın düzenlemişti.

AA muhabirine konuşan Filistinliler, Şifa Hastanesi'ndeki insanların İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü veya alıkonulduğunu anlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından son yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 252 Filistinlinin öldüğü, 95 bin 497 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elektrikli araçların yaydığı radyasyon, öngörülen limitlerin altında çıktı
İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporunda "uzak mesafeden atış" vurgusu
MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24 paylaşımı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 22 hükümlü ve şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları siber müdahaleyle mi patlatıldı?

Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları siber müdahaleyle mi patlatıldı?

Şifa Hastanesinden kaçırılan Filistinli doktor, İsrail hapishanesinde hayatını kaybetti

Lübnan'daki istihbarat operasyonu 3 bin kişiyi çağrı cihazına sığdırdı

Lufthansa, Tel Aviv ve Tahran uçuşlarını askıya aldı

Lufthansa, Tel Aviv ve Tahran uçuşlarını askıya aldı
Gold Apollo, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını kendisinin üretmediğini açıklayıp BAC şirketini işaret etti

Gold Apollo, Lübnan'da patlatılan çağrı cihazlarını kendisinin üretmediğini açıklayıp BAC şirketini işaret etti
Brezilya'nın BM Daimi Temsilcisi Danese: İsrail'in hukuk ihlalleri kabul edilebilirmiş gibi davranamayız

Brezilya'nın BM Daimi Temsilcisi Danese: İsrail'in hukuk ihlalleri kabul edilebilirmiş gibi davranamayız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet