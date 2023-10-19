Dolar
27.98
Euro
29.65
Altın
1,953.94
ETH/USDT
1,564.40
BTC/USDT
28,671.00
BIST 100
7,769.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, İsrail-Filistin çatışması

Meta'nın, Gazze’deki hastane saldırısı görüntülerini sansürlediği iddia edildi

Instagram ve Facebook'un sahibi sosyal medya devi Meta'nın, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırısına ilişkin paylaşılan görüntüleri sansürlediği öne sürüldü.

Büşranur Koca  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Meta'nın, Gazze’deki hastane saldırısı görüntülerini sansürlediği iddia edildi Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Ankara

ABD'de yayın yapan The Intercept sitesinin haberine göre, Instagram ve Facebook, Gazze'deki hastane saldırısına ait olduğu iddia edilen bir fotoğrafı paylaşmaya çalışan kullanıcılarına, gönderinin "cinsel içeriğe sahip olduğunu veya çıplaklık kurallarını ihlal ettiğini" belirtti.

Intercept'e göre, elektrik kesintilerinin ve tahrip edilen telekomünikasyon altyapısının bölgeden görüntü paylaşımını zorlaştırmasına rağmen, paylaşılabilen görüntüler de Meta'nın "sansür mekanizmalarını harekete geçirdi.

Bölgede ve bölge dışında bulunan sosyal medya kullanıcıları, silinen gönderilerden, kilitlenen hesaplardan ve engellenen aramalardan şikayetçi oldu.

İfade özgürlüğü bağlamında Meta ile doğrudan işbirliği yapan Filistinli dijital haklar grubu 7amleh'in sözcüsü Eric Sype, çatışmayla ilgili sansürlenen gönderiler hakkında yüzlerce kullanıcının şikayetinin belgelendiğini ifade etti.

Dijital haklar grubu Access Now'da politika analisti olan Marwa Fatafta da İsrail'in Gazze Şeridi'ne Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlediği saldırılarda yine kullanıcıların sosyal medya paylaşımlarının engellendiğini ve Meta'nın bu olayı teknik bir soruna bağladığını anımsatarak, "Bu, 2021'deki gibi bir sansür kargaşası. Ancak Gazze'deki internet kesintisi düşünüldüğünde durum daha da vahim." dedi.

Öte yandan, görüntülerin yayından kaldırılmasının Meta'nın resmi politikası nedeniyle değil, şirketin dış kaynaklı insan denetimi ve otomatik görüntü işaretleme yazılımının zaman zaman düzensiz çalışan kombinasyonundan kaynaklandığı iddia ediliyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca, Ürdünlü mevkidaşı Al-Hawari ile Gazze'ye yardımları görüştü
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, ABD'deki İsrail karşıtı protestolara ilişkin açıklama
Bakan Kacır: (İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı) Bütün dünya maalesef büyük ölçüde sessiz
Türkiye'de öğrenim gören Filistinliler, Gazze'deki ailelerinin hayatından endişe ediyor
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Benzer haberler

Meta'nın, Gazze’deki hastane saldırısı görüntülerini sansürlediği iddia edildi

Meta'nın, Gazze’deki hastane saldırısı görüntülerini sansürlediği iddia edildi

İdlib'de insani yardım çalışanları Gazze'ye destek için gösteri düzenledi

İsrail ABD'nin gönderdiği yeni askeri yardımları teslim aldı

İsrail-Lübnan sınırında gerginlik tırmanmaya devam ediyor

İsrail-Lübnan sınırında gerginlik tırmanmaya devam ediyor
Marmara Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi

Marmara Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi
Bakan Kacır: (İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı) Bütün dünya maalesef büyük ölçüde sessiz

Bakan Kacır: (İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı) Bütün dünya maalesef büyük ölçüde sessiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet