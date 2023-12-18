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Yaşam, İsrail-Filistin çatışması

Mardin'de dikiş makineleri Gazze'deki kadın ve çocuklar için çalışıyor

Mardin'de halk eğitimi merkezinde usta öğreticiler ve kursiyerler ile gönüllü kadınlar, İsrail'in saldırılarının hedefi olan Gazze'deki kadın ve çocuklar için battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, yenidoğan seti, eşofman takımı ve maske dikiyor.

Halil İbrahim Sincar, Beşir Şavur  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
Mardin'de dikiş makineleri Gazze'deki kadın ve çocuklar için çalışıyor Fotoğraf: Halil İbrahim Sincar/AA

Mardin

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İsrail'in ablukası altında yaşam mücadelesi veren kadın ve çocuklara insani yardım ulaştırılması amacıyla proje hazırladı.

Bu kapsamda ülke genelindeki 31 olgunlaşma enstitüsü ve yaklaşık 1000 halk eğitimi merkezinde eş zamanlı olarak Filistinliler için battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, yenidoğan seti, eşofman takımı ve maske üretimine başlandı.

Mardin'de de 10 ilçede aralarında usta öğretici ve kursiyer ile gönüllülerin de bulunduğu yaklaşık 250 kadın, halk eğitim merkezlerinde "Makinelerimiz Gazze için çalıştı" sloganı ile üretime başladı.

Kadınlar, usta öğreticilerin tasarladığı battaniye, polar içlik, iç çamaşırı, kazak, hırka, çarşaf, bere, eşofman takımından oluşan 5 bin 500 parça ürünü dikiyor.

Bazı kursiyerler üretime mola verdikleri zamanlarda Gazze'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okuyor.

"Bu üretim atölyedeki kadınlar için çok duygusal"

Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete, AA muhabirine, projenin kendilerine duyurulmasıyla usta öğreticilerin, kursiyerlerin ve gönüllülerin üretime destek olmak için yoğun bir başvuru yaptığını söyledi.

Şu an 2 atölyede 50 kadın tarafından 900 çocuk eşofman takımı dikiminin yapıldığını ifade eden Çete, ürünlerin neredeyse tamamının hazırlandığını belirtti.

Çete, kumaşları kış şartlarını göz önünde bulundurarak seçtiklerini anlatarak, "Oradaki çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak, bir nebze de olsa onları ısıtacak ürünleri tercih ettik. Daha önce atölyelerimizde deprem, salgın gibi doğal afetlerde destek için üretimlerimiz oldu. Bu üretim atölyedeki kadınlar için çok duygusal. Kadınlar ürünleri daha bir itinayla hazırlıyor ve daha duygusal çalışıyorlar." dedi.

Usta öğretici Hatice Admış, böyle bir imkan sağlandığı için ilgililere teşekkür etti.

Saldırıların başlamasıyla ne yapabileceklerini düşünmeye başladıklarını dile getiren Admış, "Böyle bir projede olmak, bir şeyler yapmak, üretmek çok güzel bir duygu. Burada olduğum için çok huzurluyum. Orada bebekleri, çocukları, insanları öyle görünce çok üzülüyoruz. Empati kuruyoruz, uykularımız kaçıyor. O görüntüler sadece Müslümanların değil bütün insanların vicdanını yaralıyor. Elimizden keşke çok daha fazlası gelse." diye konuştu.

"Oradaki çocuklar üşümesin diye uğraşıyoruz"

Kızıltepe Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici Suzan Turhan da merkezlerinde 180 eşofman takımı, 100 battaniye, 100 bere ve 5 bin maske üretimini sürdürdüklerini söyledi.

Turhan, "Oradaki çocuklar üşümesin diye uğraşıyoruz. Bir nebze onlara yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bizlere." ifadelerini kullandı.

Projeye gönüllü destek veren 3 çocuk annesi Ayşegül Çakırca da projeyi duyunca hemen halk eğitimi merkezine geldiğini, usta öğretici ve kursiyerlere üretimde destek verdiğini belirtti.

Ufak da olsa bir fayda sağlamayı amaçladığını anlatan Çakırca, şunları söyledi:

"Orada yaşananlardan gayet üzgünüz. Umarız en yakın zamanda bu durumdan kurtulurlar. Hep dua ederek bu kıyafetleri dikiyoruz. İnşallah oradaki acılar biter. Çocukların orada harap olması bizleri gerçekten derinden etkiliyor. Bu konuda herkesin elinden mutlaka bir şeyler gelir. Herkes duyarlı olsun, elini taşın altına koysun."

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