Kanser hastası Filistinli gazeteci, ağrılarına rağmen İsrail'in Gazze'deki suçlarını belgelemeyi sürdürüyor
Filistinli foto muhabiri Yusuf Ebu Said, "Savaş çıktı, hastane hedef alındı, yerinden edilmiş olmanın acısı ile sığınma arayışı başladı. İlki Gazze kentinden güneydeki Han Yunus'a, sonra oradan Refah'a olmak üzere iki kere yerimizden edildik." dedi.
Gazze
Kanser hastası Filistinli foto muhabiri Yusuf Ebu Said, artan ağrılarına rağmen elinden hiç bırakmadığı fotoğraf makinesi ile İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını belgelemeye devam ediyor.
Savaş başlamadan yaklaşık bir ay kadar önce göğüs kanserine yakalandığını öğrenen Filistinli foto muhabiri Ebu Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların kendisi gibi kanser hastalarının tedavi imkanını ortadan kaldırdığını söyledi.
Gazze'ye saldırılar başlamadan önce iki doz kemoterapi aldığını ve sonuçlarının ümit verici olduğunu belirten Ebu Said, 7 Ekim'den sonra devam eden İsrail saldırıları nedeniyle kemoterapi görmediğini dile getirdi.
Soluduğu barut, akciğerlerine zarar veriyor
Savaşın acısının hastalığının önüne geçtiğini vurgulayan Ebu Said, öyle ki hastalık ve etkileri hakkında düşünmeye zamanı kalmadığını söyledi.
Bombardımanın eksik olmadığı Gazze'de barut soluması nedeniyle solunum sistemini etkileyen ciddi sağlık sorunları yaşadığını aktaran Filistinli gazeteci, "Çektiğim acılara rağmen İsrail'in Gazze'deki suçlarını belgeliyorum." dedi.
Tedavi gördüğü Türk-Filistin Dostluk Hastanesi vuruldu
Ebu Said, İsrail ordusunun 31 Ekim'de Gazze kentinin güneyinde kanser hastalarının tedavi gördüğü Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni doğrudan hedef alması üzerine kendisi gibi pek çok kanser hastasının tedavi görmesinin engellendiğini ifade etti.
Filistinli gazeteci, kanser hastaları için bir hastane bulunmadığını ve uzman olmayan doktorların tümörden muzdarip hastalara ilaç reçete etmekten çekindiğini aktardı.
İki kere yerinden edildi
Ebu Said, 7 Ekim sonrası yaşadıklarını ise şöyle anlattı:
"Savaş çıktı, hastane hedef alındı, yerinden edilmiş olmanın acısı ile barınma ve sığınma arayışı başladı. İlki Gazze kentinden güneydeki Han Yunus'a, sonra da oradan Refah'a olmak üzere iki kere yerimizden edildik."
"Gazze'ye saldırıların basında yer alması için elimden geleni yapacağım"
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde nüfusun giderek arttığına işaret eden Ebu Said, kentteki aşırı kalabalığın, özellikle bağışıklığın zayıf olduğu, her tür virüs ve hastalığa açık kanser hastalarını olumsuz etkileyeceğini söyledi.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen işini yapmaya devam edeceğini vurgulayan Ebu Said, "Yaşadığım sağlık sorunlarına rağmen Gazze'ye saldırıların basında yer alması için elimden geleni yapacağım." dedi.
Gazze'de 10 bin kanser hastası ilaçsız
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaklaşık 10 bin kanser hastasının ilaçsız kaldığı belirtiliyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 620 Filistinli öldürüldü, 61 bin 830 kişi yaralandı. Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı ise 119'a ulaştı.
Birleşmiş Milletlerin açıklamasına göre, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin olan Refah kentinin nüfusu 1,2 milyona çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.