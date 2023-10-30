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Brüksel’de Gazze’ye destek gösterisi düzenleniyor.
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Podcast, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırılarında 34 gazeteci öldürüldü

Betül Sümeyye Us  | 30.10.2023 - Güncelleme : 30.10.2023
İsrail saldırılarında 34 gazeteci öldürüldü

Ankara
İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, bu saldırılarda 34 gazetecinin de öldürüldüğünü açıkladı. Bölgedeki son durumu ve gazetecilerin çalışma şartlarını Anadolu Ajansı Kudüs Muhabiri Mücahit Aydemir anlattı.

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