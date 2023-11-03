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Podcast, İsrail-Filistin çatışması

İsrail’in buldozerle ezerek öldürdüğü Rachel Corrie’nin anne ve babası Anadolu Talk Zone’a konuştu

İsrail’in buldozerle öldürdüğü ABD'li insan hakları gözlemcisi Rachel Corrie’nin annesi Cindy Corrie ve babası Craig Corrie, AA'nın İngilizce podcasti Anadolu Talk Zone'a konuştu ve ABD’nin İsrail politikasını değiştirmesi gerektiğini vurguladı.

Halil İbrahim Ciğer  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
İsrail’in buldozerle ezerek öldürdüğü Rachel Corrie’nin anne ve babası Anadolu Talk Zone’a konuştu

İstanbul

Filistin'de bundan 20 yıl önce İsrail buldozerleriyle ezilerek katledilen ABD'li aktivist Rachel Corrie'nin annesi Cindy Corrie ve babası Craig Corrie Gazze’de yaşanan olaylardan dolayı oldukça acılı olduklarını söyledi. Craig Corrie “Bir aile üyesini kaybetmenin ne kadar acı olduğunu iyi biliyoruz” diyerek Gazzeli masum insanların acılarını paylaştı. Aile, Rachel’in öldürülmesinden hemen sonra İsrail’in bir power point sunumuyla yanlış ve eksik bilgiler vererek bilgi kirliliği üretmeye çalıştığını ancak Rachel’in arkadaşları ve bazı Israilli askerlerin ifadeleriyle gerçeği ortaya koyduklarını ifade etti.

Cindy Corrie, Amerikan hükümetinin İsrail’e yardım yapmasının önüne geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri’nde senatörler ve hükümet yetkililerine Israil’e yapılan yardımların haksız ve yanlış olduğunu anlatan faaliyetler yapıyorlar.

Rachel’in 11 Eylül’den etkilenerek Filistinde’de masumların ölmemesi için çalışmak istediğini ve bu nedenle Gazze’ye Birleşmiş Milletler’İn insan hakları gözlemcisi olarak gittiğini söyleyen Anne Cindy Corrie AA'nın ingilizce podcast şovu Anadolu Talk Zone'a, Amerika Birleşik Devletleri’nin İsrail politikasının değişmesi için halen Washington’ın Olympia bölgesinde faaliyetlerde bulunduğunu anlattı. Cindy Corrie “”Bilirsiniz 11 Eylül yaşayan gençler için gerçekten çok büyük ve muhteşem bir olaydı. Aslında bütün amerikalıların hayatı için ama özellikle daha önce böyle büyük bir hadiseyle karşılaşmamış gençler için daha önemli. Bu nedenle Rachel buradaki barış hareketine sıkı bir şekilde bağlandı” ifadelerini kullandı. Baba Craig Corrie ise “En çok da ABD hükümetinin İsrail ve Filistin'e yönelik o bölgeye yönelik politikasını değiştirmek olduğunu düşünüyoruz ve bunun gerçekleşmesi için aklıselim bir ses olmaya çalışıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Aile, Rachel Corrie Derneği’ni kurarak İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların son bulması ve masumların daha fazla etkilenmemesi için farkındalık faaliyetlerine devam ediyor.

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