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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da Motorlu Araç Satıcıları Federasyonunu ziyaretinde konuşuyor.
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Kültür, İsrail-Filistin çatışması

İngiliz müzisyen Waters'dan, Filistin halkına destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İngiliz müzisyen George Roger Waters, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşılan video münasebetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

Büşranur Koca  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
İngiliz müzisyen Waters'dan, Filistin halkına destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Waters'a teşekkür etmişti.

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından biri olan, müzisyen ve besteci Waters, bunun üzerine X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı batıda tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, halden anlayan, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşımında, İsrail'in Filistin topraklarındaki soykırımı ile Türkiye'nin buna karşı duruşunun anlatıldığı videoya yer verilmişti.

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