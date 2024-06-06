Dolar
32.23
Euro
35.06
Altın
2,361.06
ETH/USDT
3,839.90
BTC/USDT
71,217.00
BIST 100
10,310.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, İsrail-Filistin çatışması

Hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar Etnospor'da unutulmadı

İsrail saldırılarında ölen binlerce çocuğu temsilen etkinlik alanında ayakkabı sergilendi.

Emrah Oktay  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar Etnospor'da unutulmadı Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

6. Etnospor Kültür Festivali'nde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden binlerce Gazzeli çocuk anıldı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açtı. Yaklaşık 30 ülkenin katıldığı festivalde geleneksel sporlar, el sanatları, çocuk oyunları ve yöresel tatlar sergileniyor.

Dört gün boyunca yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayacak festivalde hayatını kaybeden Filistinli çocukların sesi de duyuruluyor. Etkinlik alanında Gazzeli çocukları temsilen yüzlerce ayakkabı sergilendi. Kurulan çadırda, hayatını zor şartlarda sürdüren Gazzelilerin durumu anlatıldı. Artırılmış gerçeklik gözlüğü takan katılımcılar, sırtlarında ağır yüklerle yürüme bandına çıkarılarak Gazze'den göç etmek zorunda kalanların durumunu anlaması sağlandı.

Filistin ile ilgili alanın koordinatörü Tülay Gökçimen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gazze'de yaşanan dramı ziyaretçilere anlatmaya çalıştıklarını aktaran Gökçimen, "6. Uluslararası Etnospor Kültür Festivali'nde Gazze temasıyla ayakkabıları yerleştirdik. Her biri bir Gazzeli çocuğu temsil ediyor. Gazze'de katledilen çocukların her birini temsilen bir ayakkabı koysaydık, Atatürk Havalimanı ayakkabıyla dolardı. Bu Etnospor'da, 'Bütün çocuklar oynamayı hak ediyor' ve 'Bütün çocuklar yaşamayı ve öğrenmeyi hak ediyor' teması var. Biz de burada bunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Buraya misafir gelen çocuklar için her şey düşünülmüş. Allah razı olsun Gazze de unutulmadı. Girişe, 'Gazzeli çocuklar yaşayabilseydi sizin gibi bu festivali gezebileceklerdi' diye bir not bıraktık. Bu ayakkabılar Gazzeli çocukları temsil ediyor." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Eczacıları Birliğinden eczanelerde şiddete karşı "tedbir" çağrısı
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı yapıldı
Gazze sonrası uluslararası hukukun geleceği 3-4 Ağustos'ta Boğaziçi Üniversitesinde tartışılacak
Tavuklarını ayılardan koruyabilmek için yerden 25 metre yükseklikte kümes yaptı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı

Benzer haberler

Hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar Etnospor'da unutulmadı

Hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar Etnospor'da unutulmadı

BM yetkilisi: İsrail, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulu uyarı olmadan vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında yıkılan evlerin enkazında ABD yapımı mühimmat kalıntıları bulundu

Meksikalı oyuncu Barrera, Gazzeli gencin yazdığı şiiri okudu

Meksikalı oyuncu Barrera, Gazzeli gencin yazdığı şiiri okudu
Kassam Tugayları: İsrail sınırındaki "güvenlik çitini" aşarak ordu karargahına saldırı düzenledik

Kassam Tugayları: İsrail sınırındaki "güvenlik çitini" aşarak ordu karargahına saldırı düzenledik
Gazzeli gönüllü gençler, güneş enerjisinden elde ettikleri elektrikle çocuklara çizgi film izletiyor

Gazzeli gönüllü gençler, güneş enerjisinden elde ettikleri elektrikle çocuklara çizgi film izletiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet