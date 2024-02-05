Genç müzisyenler "The Hanging Tree" şarkısını Filistin temasıyla yeniden seslendirdi
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekmek üzere bir araya gelen bir grup müzisyen, "The Hunger Games" filminin müziği "The Hanging Tree"yi Filistin temasıyla yeniden yazıp seslendirerek bölgede yaşanan insanlık dramına dikkat çekti.
İstanbul
"Filistin İçin Çal" projesi kapsamında yeniden düzenlenen şarkının klibini Instagram hesabında paylaşan proje koordinatörü Zeynep Betül Akyıldız, paylaşımında, "Filistin İçin Çal projemizin ilk çalışmasında The Hanging Tree şarkısına yeni sözler yazdık, Filistin'deki soykırıma dikkat çekmek için baştan sona çaldık, düzenledik. İlham kaynağımız, bu şarkıya daha önce İngilizce sözler yazan Maryam Amaria oldu. 'Bu şarkıya Türkçe söz yazalım mı?' dediğim anda Kadın Sanat Okulu öğrencilerim kollarını bir anda sıvadılar ve Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar olarak hep birlikte sözlere son halini verdik." açıklamasında bulundu.
Daha sonra müzisyen arkadaşlarıyla bu şarkıya klip çektiklerini aktaran Akyıldız, "Her birimiz yakında özgür Filistin'i görme duasıyla çok içten çaldık. Filistin’deki zulüm ve soykırımın bittiğini görene kadar Filistin için çalmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Akyıldız, dünyanın dört bir yanından Filistin hakkında haber alınmasını sağlayan Anadolu Ajansı'na (AA) da teşekkürlerini sundu.
Mix, mastering ve videoyu Ömer Çeşim'in üstlendiği klibe, Zeynep Betül Akyıldız, Zeynep Keskinkardeşler, Mervegül Altundağ, Betül Sena Dursun Likoğlu, Fazıl Karagöz, Ömer Çeşim, Emirhan Yumaklı, Sena Özbek, Zehra Gündoğdu, vokal ve enstrümanlarıyla katkı sağladı.
"Filistin İçin Çal" projesi, diğer popüler şarkıların Filistin temasıyla yeniden seslendirilmesiyle devam edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.