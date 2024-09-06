Gazze'de öğrenciler, İsrail saldırıları gölgesinde eğitimlerini sürdürmeye çalışıyor
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öğrenciler, saldırıların gölgesinde sınırlı internet bağlantısı ve elektriğe erişimle derslerini sürdürmeye çalışıyor.
İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşam durma noktasına geldi.
Eğitim kurumları da bu saldırılardan ciddi şekilde etkilenirken, üniversiteler ve okulların kapatılması nedeniyle öğrenciler eğitime devam etmek için çevrim içi derslere yöneldi.
Ancak Gazze’de internet erişimi, elektrik kesintileri ve altyapı yetersizlikleri, çevrim içi eğitim sürecini oldukça zorlaştırıyor.
Deyr Belah'taki öğrenciler, saldırıların gölgesinde sınırlı internet bağlantısı ve elektriğe erişimle derslerini sürdürmeye çalışıyor.