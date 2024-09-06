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Yaşam, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de öğrenciler, İsrail saldırıları gölgesinde eğitimlerini sürdürmeye çalışıyor

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öğrenciler, saldırıların gölgesinde sınırlı internet bağlantısı ve elektriğe erişimle derslerini sürdürmeye çalışıyor.

06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Gazze'de öğrenciler, İsrail saldırıları gölgesinde eğitimlerini sürdürmeye çalışıyor Fotoğraf: Hassan Jedi/AA

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü yoğun saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde yaşam durma noktasına geldi.

Eğitim kurumları da bu saldırılardan ciddi şekilde etkilenirken, üniversiteler ve okulların kapatılması nedeniyle öğrenciler eğitime devam etmek için çevrim içi derslere yöneldi.

Ancak Gazze’de internet erişimi, elektrik kesintileri ve altyapı yetersizlikleri, çevrim içi eğitim sürecini oldukça zorlaştırıyor.

Deyr Belah'taki öğrenciler, saldırıların gölgesinde sınırlı internet bağlantısı ve elektriğe erişimle derslerini sürdürmeye çalışıyor.

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