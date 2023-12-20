Dolar
29.13
Euro
31.94
Altın
2,038.68
ETH/USDT
2,239.90
BTC/USDT
43,704.00
BIST 100
7,647.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, İsrail-Filistin çatışması

"Gazze İçin Ben de Oradayım" konseri TRT Müzik'te izleyiciyle buluşacak

Türkiye'den ve dünyadan birçok sanatçının katılımıyla gerçekleştirilecek "Gazze İçin Ben de Oradayım" konseri, bu akşam canlı yayında TRT Müzik ekranında izleyiciyle buluşacak.

Aişe Hümeyra Akgün  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
"Gazze İçin Ben de Oradayım" konseri TRT Müzik'te izleyiciyle buluşacak

İstanbul

TRT'ten yapılan açıklamaya göre, Sanat Hayattır Derneği tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saat 20.00'de ekrana gelecek.

Okan Bayülgen ile Fulya Öztürk'ün sunuculuğunu üstleneceği programda, Gazze için ateşkes çağrısı yapılacak.

Programda sahne alacak sanatçıların yanı sıra sevilen pek çok isim de geceye canlı bağlantıyla katılacak.

Gecede yer alacak sanatçılar arasında Yavuz Bingöl, Emel Mathlouthi, Alim Qasımov, Azerin, Antakya Medeniyetler Korosu, Fahir Atakoğlu, Orhan Hakalmaz, Elif Buse Doğan, Ercan Saatçi, Özhan Eren, Ahmet Koç, Ali Mahzuni, Yiğit Mahzuni, Aykut Arslan, Audrey Wozniak, Oktay Üst, İbrahim Sadri ve Sinan Akçıl bulunuyor.

Programın tüm bilet ve SMS geliri "Sanat Hayattır Derneği" tarafından, KIZILAY aracılığıyla Gazze'ye bağışlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da telefon bataryasının yanma anı kameraya yansıdı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kış hazırlıkları tamamlandı
Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesinde iş birliğini derinleştirecek yol haritası belirlendi
Bursa'da "zemin yaya" uygulaması trafik ışıklarında geçişte kolaylık sağlıyor
Dink cinayetine ilişkin 4 sanıklı yeni dava dosyası ana davayla birleştirildi

Benzer haberler

İsrail'in bombardımanı altındaki Gazzeliler, bir ekmek için doktora tezlerini bile yakıyor

İsrail'in bombardımanı altındaki Gazzeliler, bir ekmek için doktora tezlerini bile yakıyor

"Gazze İçin Ben de Oradayım" konseri TRT Müzik'te izleyiciyle buluşacak

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları balıkçıları da "vuruyor"

İsrailli gazeteciden "Ordu, 7 Ekim akabinde Gazze'de 100 bin kişiyi öldürmeliydi" çıkışı

İsrailli gazeteciden "Ordu, 7 Ekim akabinde Gazze'de 100 bin kişiyi öldürmeliydi" çıkışı
İslami Cihad Hareketi, Gazze'de tutulan 2 İsrailli esirin görüntüsünü yayımladı

İslami Cihad Hareketi, Gazze'de tutulan 2 İsrailli esirin görüntüsünü yayımladı
BM Genel Kurulu oylamasında Gazze'de ateşkese karşı çıkan Liberya oyunu değiştirdi

BM Genel Kurulu oylamasında Gazze'de ateşkese karşı çıkan Liberya oyunu değiştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet