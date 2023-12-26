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Kültür, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli sanatçı Gazze'de öldürülen bebeklere "kuvözde bebek İsa" maketiyle dikkati çekiyor

Filistinli sanatçı Rana Bişara, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinli bebek ve çocuklara dikkati çekmek için Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi önüne "kuvözde bebek İsa" maketi koydu.

Qais Omar Darwesh Omar, Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 26.12.2023 - Güncelleme : 26.12.2023
Filistinli sanatçı Gazze'de öldürülen bebeklere "kuvözde bebek İsa" maketiyle dikkati çekiyor Fotoğraf: David Melero Pena/AA

Beytüllahim

İsrail'in kuzey kesimindeki Tarşiha kentinde yaşayan Filistinli sanatçı Bişara, İsrail'in Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinli bebek ve çocuklara dikkati çekmek amacıyla Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim şehrine geldi.

Bişara, Beytüllahim'deki Doğuş Kilisesi önüne koyduğu "kuvözde bebek İsa" maketiyle "savaşı durdurun" mesajı verdi.

Sanatçı Bişara, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İsa'nın doğum gününde Gazze'de Filistinli bebek ve çocukların öldürüldüğünü" vurguladı.

Filistinli sanatçı, şöyle devam etti:

"Barış için Beytüllahim'e geldim ve Gazze'de İsrail bombaları nedeniyle çocukların ve sivillerin öldüğü doğum gününde savaşı durdurun diyorum. Savaşın devam ettiği her dakikada bir çocuk ölüyor."

Makette, kuvöz içinde kan lekelerini temsilen kırmızı renkli Filistin kefiyesi üzerinde yatan bir bebek bulunuyor.

Beytüllahim'de Gazze ile dayanışma için Noel kutlamaları yapılmıyor

Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Beytüllahim şehri, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile dayanışma amacıyla yeni yıla kutlama ve eğlenceden uzak sadece dini ritüellerle giriyor.

Şehir, her yıl Noel kutlamaları için çeşitli ülkelerden gelen Hristiyanları ağırlıyor.

Dünyanın dört bir yanından Hristiyanlar, Noel'i kutlamak için her yılın aralık ayı sonlarında Beytüllahim şehrine gelerek hac ziyaretinde bulunuyor.

Hristiyanlar, Hazreti Meryem'in oğlu İsa Mesih'i dünyaya getirdiği yer olduğuna inanılan bir mağaranın üzerine kurulmuş Doğuş Kilisesi'ni ziyaret ediyor.

Ancak Kudüs'teki kiliseler, kasım ayında yaptıkları ortak açıklamayla, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları nedeniyle bu yıl Noel kutlamalarının iptal edildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, Beytüllahim'deki kilise ve kurumların kutlamaları dini ritüellerle sınırlı tutacağı kaydedilmişti.

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