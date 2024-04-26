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Politika, İsrail-Filistin çatışması

Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail ve Filistin arasındaki ihtilaf ezenlerle ezilenlerin mücadelesi haline dönmüştür

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail ve Filistin arasındaki bir ihtilaf savaş olmaktan çıkmış dünyada ezenlerle ezilenlerin mücadelesi haline dönmüştür." dedi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 26.04.2024 - Güncelleme : 26.04.2024
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail ve Filistin arasındaki ihtilaf ezenlerle ezilenlerin mücadelesi haline dönmüştür Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

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