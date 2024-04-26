Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail ve Filistin arasındaki ihtilaf ezenlerle ezilenlerin mücadelesi haline dönmüştür
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail ve Filistin arasındaki bir ihtilaf savaş olmaktan çıkmış dünyada ezenlerle ezilenlerin mücadelesi haline dönmüştür." dedi.
Ankara
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