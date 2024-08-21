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Politika, İsrail-Filistin çatışması

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Hamas-İsrail müzakerelerini görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile karşı tarafın talebiyle yapılan telefon görüşmesinde Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele aldı.

Tuğba Altun  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la Hamas-İsrail müzakerelerini görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın, Blinken ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Paylaşımda, karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durumun ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.


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