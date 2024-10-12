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Spor, İsrail-Filistin çatışması

Bursa'da bisikletliler Gazze için pedal çevirdi

Bursa'da yaklaşık 100 bisikletlinin katılımıyla "Gazze için pedal çevir" adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Sergen Sezgin, Semih Şahin  | 12.10.2024 - Güncelleme : 12.10.2024
Bursa'da bisikletliler Gazze için pedal çevirdi Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu ve Bursa Bisiklet Kulübünün düzenlediği etkinlik için yaklaşık 100 bisikletli, Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir araya geldi.

İsrail'in 1 yıldan fazla süredir saldırılarını sürdürdüğü Filistin halkına destek için bulvarda pedal çevirmeye başlayan grubun turu, Osmangazi ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Bursa Bisiklet Kulübü Başkanı Bülent Aksoy, tur sonrası yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla etkinlikte yer almaktan onur duyduklarını söyledi.

Dünyada şiddetin, savaşların özellikle kadınlar ve çocuklar için son bulmasını dileyen Aksoy, "Birlikte ve güçlü olmak zorundayız. Ancak bu şekilde karşı durabiliriz." dedi.

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Murat Eryağan da zalime karşı durduklarını, mazlumun yanında olduklarını ifade ederek etkinliği bundan dolayı düzenlediklerini dile getirdi.

Ayrıca, "Gazze için çiziyorum" başlıklı etkinli kapsamında çizilen resimler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sergilendi.

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