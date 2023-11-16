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Politika, İsrail-Filistin çatışması

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız'ı hedef alanlar bir gün hesap verecekleri suçlarını örtbas etmeye çabalıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail Başbakanı ve İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Eli kanlı İsrail'in hezeyanları bir gün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır." ifadesini kullandı.

Fırat Taşdemir  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız'ı hedef alanlar bir gün hesap verecekleri suçlarını örtbas etmeye çabalıyor

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin binlerce sivil kadın ve çocuğu katlederek; camileri, kiliseleri ve hastaneleri yıkarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen suçlara bulaştığını belirtti.

İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerini eleştiren Çelik, şunları kaydetti:

"Eli kanlı İsrail yönetiminin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları, bir gün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir. Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir."

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