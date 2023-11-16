AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız'ı hedef alanlar bir gün hesap verecekleri suçlarını örtbas etmeye çabalıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail Başbakanı ve İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki açıklamalarına ilişkin, "Eli kanlı İsrail'in hezeyanları bir gün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır." ifadesini kullandı.
Ankara
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin binlerce sivil kadın ve çocuğu katlederek; camileri, kiliseleri ve hastaneleri yıkarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen suçlara bulaştığını belirtti.
İsrail yönetimi, binlerce sivil kadın ve çocuğu katlederek; camileri, kiliseleri ve hastaneleri yıkarak insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen suçlara bulaşmıştır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 16, 2023
Eli kanlı İsrail Yönetiminin Başbakanı Netanyahu’nun ve Bakan Eli Cohen’in, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ı…
İsrailli yetkililerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerini eleştiren Çelik, şunları kaydetti:
"Eli kanlı İsrail yönetiminin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hezeyanları, bir gün mutlaka hesap verecekleri suçlarını örtbas etme çabasıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık onurunu ayakta tutan ve insani değerleri kararlılıkla savunan bir siyaset izlemektedir. Netanyahu ve benzerleri ise katliam siyasetinin takipçileridir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.