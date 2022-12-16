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Yaşam, insana dair

Zihinsel engelli 62 yaşındaki kadının gelinlikle kına gecesi hayali gerçek oldu

Ordu'da zihinsel engelli 62 yaşındaki Emine Konay'ın gelinlikle kına gecesi hayalini, kız kardeşleri gerçekleştirdi.

Hayati Akçay   | 16.12.2022
Zihinsel engelli 62 yaşındaki kadının gelinlikle kına gecesi hayali gerçek oldu

Ordu

Fatsa ilçesi Tahtabaşı Mahallesi'nde oturan Konay'ın, gelinlik giyerek kına gecesi yapmak istemesi üzerine kardeşleri davetiye bastırdı, düğün salonu kiraladı.

Gelinlik giyen, kuaförde de saçı yapılan Emine Konay, yakınlarıyla düğün salonuna geldi.

Eline kına yakılan Emine Konay ve davetliler, bir süre müzik eşliğinde eğlendi.

Konay'ın kız kardeşi Sabahat Yılmaz, AA muhabirine, ablasının doğuştan zihinsel engelli olduğunu söyledi.

Ablasının gelinlik giyerek kına gecesi yapmak istediğini kendisine ilettiğini anlatan Yılmaz, "Biz de kardeşleri olarak bu hayalini gerçeğe dönüştürdük." dedi.

Annesinin bir süne önce vefat ettiğini aktaran Yılmaz, 6 kardeş olduklarını ve babalarıyla görüşmediklerini belirtti.

Sabahat Yılmaz, bu özel günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere de teşekkür etti.

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