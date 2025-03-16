Yıpranan kilimler hünerli ellerde çanta ve cüzdana dönüştürülüyor
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kurslara katılan kadınlar, köylerde kullanılan ve zamanla yıpranan kilimlerden geri dönüşümle yeni ürünler hazırlıyor.
Diyarbakır
Çınar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan, haziran ayına kadar sürecek yöresel kilim dokuma ve saraciye kurslarına katılan 150 kadın, keçi kılıyla dokunmuş 70-80 yıllık kilimleri, yıprandığı için kullanamayan, atmaya da kıyamayanlar için geri dönüşüme kazandırmaya karar verdi.
Kadınlar köylerden toplanan kilimleri yeni ürünlere dönüştürmek için kolları sıvadı.
Kilimlerin yıpranmayan kısımlarını deri ile birleştiren kadınlar, farklı işlemler ve motiflerle çanta, cüzdan ve tablo hazırladı.
Kadınlar, bu çalışmayla hem hatırası bulunan kilimleri değerlendiriyor hem de ürünlerin satışı ile gelir elde ediyor.
"Kilimlerde yılların izleri var"
Çınar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Oya Sevinç Ekin, AA muhabirine, köylerde kullanılmayan 70-80 yıllık kilimleri atölyede işleyerek çeşitli ürünlerin yapımında kullandıklarını söyledi.
Kursiyerlerin, usta öğreticilerin fikirleriyle köylerde atıl durumda olan kilimleri topladıklarını belirten Ekin, kilim dokumacılığı kursundaki usta öğreticilerin 70-80 yıllık kilimleri nasıl değerlendirebileceklerini sorduğunu anlattı.
Ekin, kilimleri tespit etmeye karar verdiklerini, ara ara köylere gittiklerini belirterek, buldukları kilimlerin çok güzel işlendiğini ifade etti.
"Kilimlerde yılların izleri var." diyen Ekin, deri atölyesinde kilimleri işlediklerini, yıpranan kısımlarını sağlam olan bölümlerden ayırdıklarını belirtti.
Ekin, "Kilimleri Zerzevan Kalesi motifleriyle birleştirdik, çanta, deri cüzdan yaptık, kıyafetlerde kullandık ve bu şekilde hem hatıralarını devam ettirdik hem de atıl durumdan çıkarmış olduk." dedi.
"İnternetten de satışlarımız başlayacak"
Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 150 kursiyere eğitim verdiklerini belirten Ekin, merkezin girişine küçük bir yer yaptıklarını, orada bütün ürünleri sergilediklerini söyledi.
Ekin, "İnternetten de satışlarımız başlayacak." ifadesini kullandı.
"Bu kilimleri geri dönüşüme kazandırıyoruz"
Kursiyerlerden Gurbet Duru, köylerden topladıkları eski kilimleri değerlendirdiklerini belirtti.
Eski kilimleri değerlendirip çanta yaptıklarını anlatan Duru, "Bu kilim çöpe gidecekti, hocamız onu kurtardı. Kilimi deri ile birleştirip güzel çantalar yapıyoruz. Bu kilimleri kısaca geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu kilimler çanta olarak yaşayacak. Ürünlerin genelde internetten satışını yapıyoruz. İsteyen olursa da böyle sipariş olarak hazırlıyoruz. Evde boş oturacağıma burada hem meslek öğreniyorum hem de gelir elde ediyor, aile bütçeme katkı sağlıyorum." diye konuştu.
Usta öğretici Fatma Doğan da çöpe atılacak kilimleri değerlendirdiklerini belirterek, hazırladıkları ürünlere yurt dışından ilgi olduğunu kaydetti.
Köylerden topladıkları kilimleri atölyeye getirip kestiklerini, şekil verdiklerini, çizim yaptıklarını, kesilen kilimleri sökülmesin diye makinede diktiklerini, onlara astar ilave ettiklerini, bu işlemlerin ardından çanta hazırladıklarını anlatan Doğan, bu çantaları ve tabloları satışa sunduklarını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.