Türkiye'deki uluslararası öğrenciler ramazan deneyimleri ve sevincini paylaştı
Farklı kıtalardan Türkiye'ye gelerek eğitim alan uluslararası öğrenciler, ramazan ayının kendileri için anlamını ve Türkiye'de yaşadıkları iftar deneyimlerini aktardı.
İstanbul
Dünyanın farklı coğrafyalarından eğitim için Türkiye'ye gelen uluslararası öğrenciler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) iftar programında AA muhabirine, ramazan ayını kendi ülkelerinde nasıl geçirdiklerini ve Türkiye'deki iftar deneyimlerini anlattı.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten gelerek Türkiye'de uluslararası ilişkiler eğitimi alan Emir Bajrami, burada ramazan ayının memleketindeki atmosferle büyük ölçüde benzeştiğini belirtti.
"Makedonya'da ramazan, mahallelerde ve camilerde hep birlikte iftarlarla geçiyor. Burada da aynı organizasyonlar var. Yani aynı ülke gibiyiz, kardeş ülkeyiz." diyen Bajrami, ilk iftar deneyimini Ayasofya-i Kebir Camii ve Çamlıca Camii'nde yaşadığını, bu anın kendisi için unutulmaz olduğunu ifade etti.
Cezayir'den gelen Mohamed'in iftar sofrasındaki farklılıklar
Liseyi Türkiye'de tamamlayan ve burada siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde lisans eğitimini sürdüren Cezayirli Mohamed Brahim Ouahrani de Türkiye'deki ramazan geleneğini kendi ülkesiyle karşılaştırarak, "Sizdeki börek bizde de var, fakat şekil olarak çok farklı duruyor. Sizdeki böreğin içeriği çok da dolu değil ama bizde etten, tavuktan yapılıyor." ifadesini kullandı.
Ramazanı ailesinden uzak geçirmenin zor olduğunu dile getiren Ouahrani, "Aileden uzak yerlerde ramazanı geçirmek zor ama burada da kardeşlerimiz var. Namazlar, teravih namazı özellikle yakın hissettiriyor. Ailem buradaymış gibi hissettiriyor gerçekten." diye konuştu.
Filistinli Rahaf, ilk iftarında gözyaşlarını tutamadı
Dört yıldır Türkiye'de olan ve moleküler biyoloji ve genetik alanında öğrenim gören Filistinli Rahaf Altartoor, Türkiye'deki ilk iftar deneyiminin kendisi için duygusal bir anı olduğunu belirterek "Çok ağladım. İlk önce biraz kötü hissettim. Ailemden uzak hissediyordum. Ama şimdi başka bir ailem daha var burada. Arkadaşlarım da var burada. İftarlar çok güzel oluyor. Çok güzel etkinlikler yapıyorlar burada." ifadesini kullandı.
Türkiye'de iftar sofralarında onu en çok şaşırtan şeyin ramazan pidesi olduğunu dile getiren Altartoor, "Ramazan pidesi bizde hiç yok, bunu çok sevdim ilk geldiğimde, ramazanda Türkiye'de en sevdiğim şey bu oldu." dedi.
Türkiye'deki ilk yılı olan ve Türkçe öğrenen Kırgızistanlı Elnura Zhigitalieva da buradaki ramazanı Kırgızistan ile karşılaştırarak, "Türkiye'de toplu iftarlar var. Biraz daha güzel. Ama bizim Kırgızistan'da sadece aileyle toplanıyoruz ve ramazanı geçiriyoruz. Burada her akşam bir iftar oluyor. Bu biraz farklı." diye konuştu.
"Burada Ramazan çok güzel"
Türkiye'deki ilk yılında Türkçe eğitimi alan Ugandalı Faiswal Mulindwa da Türkçe eğitimini tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okumayı planladığını anlattı.
Türkiye'ye 5-6 ay önce geldiğini belirten Mulindwa, "Uganda'da ramazan zor geçiyor çünkü yiyecekler az. Burada ramazan çok güzel, çünkü iftarda yiyecek çok. Burada oruç tutmak daha kolay ve uygun." açıklaması yaptı.
Ramazan Bayramı'nda arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi planladığını kaydeden Mulindwa, ülkesinde bayramın sabah namazıyla başladığını, ardından bazı kişilerin işlerine döndüğünü, bazılarının ise aileleriyle bayramı kutladığını belirtti.
Kübalı öğrenciler ramazanı ilk kez deneyimledi
Küba'dan gelen ve İstanbul'daki farklı üniversitelerde yüksek lisans yapmaya hazırlanan Eliany Reyes Casanas, Amanda de la Caridad Dunet Marciel ve Mayris M Penalver Soler de Türkiye'deki ramazan atmosferini deneyimleme fırsatı bulduklarını ifade etti.
Türkiye'ye gelmeden önce ramazanı duyduğunu ancak Küba'da ramazan kutlamalarına rastlamadıklarını aktaran Amanda, sahuru deneyimleme fırsatı bulduğunu dile getirdi.
Mayris ise Türkçe öğrenmenin kendileri için zor olduğunu belirterek, "İspanyolca ve Türkçe çok farklı. Bize göre Arapça konuşanlar için Türkçe daha kolay olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Romanya'dan gelen ve Türkiye'de turist işletmeciliği eğitimi alan Florina Anton da ramazan hakkında ülkesindeki Müslüman nüfus sayesinde bilgi sahibi olduğunu ifade etti.
Türkiye'de ramazanı geçirmekten keyif aldığını kaydeden Anton, "(Ramazan) Çok güzel bir atmosfer. Ben Hristiyan'ım. Ama pek çok Müslüman arkadaşım var. Onlarla camiye gittim. Çok güzel bir atmosfer." dedi.
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