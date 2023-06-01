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Spor, insana dair

Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası'nda başpehlivanlığı Nedim Gürel kazandı

Edirne'de Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası'nda başpehlivanlığı Nedim Gürel elde etti.

Gökhan Zobar  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası'nda başpehlivanlığı Nedim Gürel kazandı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

TÜ Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki çayırda Spor Toto Teşkilatının destekleriyle ilk kez gerçekleştirilen şampiyonaya, 8 üniversiteden 62 pehlivan katıldı. Başpehlivanlık boyunda ise 8 güreşçi mücadele etti.

Finalde Kırkpınar'ın tecrübeleri pehlivanlarından aynı zamanda TÜ Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Nedim Gürel ve Tanju Gemici karşılaştı. Müsabakanın normal süresinde rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. Güreşin puanlama bölümünde Gürel, rakibinden puan alarak başpehlivanlığa adını yazdırdı.

Dereceye giren pehlivanlara madalyaları Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Güreş Ağası Seyfettin Selim tarafından takdim edildi.


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